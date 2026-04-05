Türkiye'nin yeni füzesi için tarih verildi: Radara yakalanmıyor, tam bir hayalet
Milli Savunma Bakanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen GÖKBORA ile ilgili önemli bir bilgilendirme yaptı. İşte detaylar...
GDH Haber'de yer alan habere göre Ağustos 2025’te başlatılan proje kapsamında füzenin F-16 Fighting Falcon platformuna entegrasyonu ve kalifikasyonunun Mart 2031 itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.
ROKETSAN tarafından geliştirilen GÖKBORA, görüş menzili ötesi (BVR) angajmanlara yönelik, katı yakıtlı ramjet motorlu yeni nesil bir hava-hava füzesi olarak öne çıkıyor. Füze; savaş uçakları, AEW&C platformları, tanker ve nakliye uçakları, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi geniş bir hedef setine karşı kullanılmak üzere tasarlanıyor.
Parça tesirli yüksek infilaklı harp başlığı sayesinde, özellikle yüksek değerli hava hedeflerine karşı uzun menzilden etkili angajman kabiliyeti sunması amaçlanıyor.
GÖKBORA’nın; muharip insansız uçak sistemleri (MİUS), 4,5 nesil savaş uçakları, hafif taarruz uçakları, insansız hava araçları ile uyumlu olacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Bu kapsamda füzenin, özellikle Bayraktar Kızılelma gibi platformlarda ana silah sistemlerinden biri olarak konumlandırılması planlanıyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, GÖKBORA’nın Türkiye’nin ilk katı yakıtlı ramjet motorlu hava-hava füzesi olduğunu belirterek, motor geliştirme sürecinde sona yaklaşıldığını ifade etti. İkinci, geliştirme sürecinin ardından atış testlerinin gerçekleştirileceğini ve füzenin uzun menzilli hava angajmanlarında önemli bir kabiliyet kazandıracağını vurguladı.
Füzenin veri bağı, arayıcı başlık ve elektronik harp dayanımı gibi kritik alt sistemleri için ASELSAN ile ortak çalışmalar yürütülüyor. Bu sayede GÖKBORA’nın, yoğun elektronik harp ortamlarında dahi yüksek isabet oranı sağlaması hedefleniyor. ROKETSAN’ın IDEF 2025’te sergilediği sistemlerden biri olan GÖKBORA, Türkiye’nin uzun menzilli hava-hava angajman konseptinde kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.
Gelişmiş itki sistemi, yüksek hız ve uzun menzil kombinasyonu sayesinde GÖKBORA’nın, geleceğin yüksek yoğunluklu ve ağ merkezli hava muharebe ortamlarında etkin bir unsur olması öngörülüyor.
