Bankalara Borçlu Vatandaş Sayısı 44 Milyona Ulaştı!

Takipteki borçlar da yükseliyor Ekonomideki sıkışıklığın en önemli göstergelerinden biri de yasal takibe düşen borçluların sayısı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takipte bulunan kişi sayısı 4,2 milyonun üzerine çıktı. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacaklar da dikkate alındığında, borç sorununun resmi verilerin de ötesine geçtiği değerlendiriliyor.