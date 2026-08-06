Bankalara Borçlu Vatandaş Sayısı 44 Milyona Ulaştı!
Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borcu bulunan kişi sayısı 44,2 milyona yükseldi.
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Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borcu bulunan kişi sayısı 44,2 milyona yükseldi.
Uzmanlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle borçlanmanın artık yatırım değil, temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapıldığına dikkat çekiyor.
Banka borçlularının sayısı her geçen yıl artıyor Türkiye’de bankalara borcu bulunan kişi sayısı 44 milyon 200 bine ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine dayandırılan değerlendirmelerde, son bir yılda yaklaşık 1,9 milyon kişinin daha bireysel kredi sistemine dahil olduğu belirtiliyor. Böylece nüfusun yaklaşık yarısından fazlası bankalara borçlu hale geldi.
Toplam bireysel borç 6,5 trilyon lirayı aştı Verilere göre vatandaşların bankalara olan toplam bireysel kredi ve kredi kartı borcu 6,5 trilyon lirayı geçti. Kişi başına düşen ortalama borç ise yaklaşık 148 bin lira seviyesine yükseldi. Borç yükünün önemli bölümünü kredi kartları ve kredili mevduat hesapları oluşturuyor.
Borçlanmanın nedeni artık geçim sıkıntısı Uzmanlar, geçmiş yıllarda konut, araç veya yatırım amacıyla kullanılan kredilerin yerini artık mutfak, kira, gıda ve temel yaşam giderlerini karşılamaya yönelik borçlanmanın aldığını ifade ediyor. Artan enflasyon ve alım gücündeki düşüş nedeniyle kredi kartlarının günlük harcamaların finansmanında yoğun biçimde kullanıldığı belirtiliyor.
Takipteki borçlar da yükseliyor Ekonomideki sıkışıklığın en önemli göstergelerinden biri de yasal takibe düşen borçluların sayısı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takipte bulunan kişi sayısı 4,2 milyonun üzerine çıktı. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacaklar da dikkate alındığında, borç sorununun resmi verilerin de ötesine geçtiği değerlendiriliyor.
Ekonomistler uyarıyor Ekonomistler, borçlanmadaki hızlı artışın yalnızca finans sektörünü değil, hane halkı ekonomisini de doğrudan etkilediğini belirtiyor. Gelir artışının enflasyonun gerisinde kalması, vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredilerine yönelmesini hızlandırırken, sürdürülebilir gelir artışı sağlanmadığı sürece bireysel borç yükünün artmaya devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
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