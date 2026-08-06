Ünlü oyuncu kamera karşısına geçip Erdoğan'a çağrı yaptı: Lütfen bana yardımcı olun! Geceleri uyuyamıyorum
Son dönemde yayınladığı videolarla sürekli yardım çağrısı yapan oyuncu Kübra Sezgin, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
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Son dönemde yayınladığı videolarla sürekli yardım çağrısı yapan oyuncu Kübra Sezgin, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Çocuk yaşta rol aldığı dizilerle tanınan genç oyuncu Kübra Süzgün, tehditler aldığını ve bu nedenle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığını iddia ederek yardım istedi.
Televizyon ekranlarının sevilen çocuk oyuncularından Kübra Süzgün, yaşadığı zorlu süreci ve karşı karşıya kaldığı tehlikeyi anlatarak yardım çağrısında bulundu. Önlerinde bir çete olduğunu ve bu baskılar yüzünden setlere dönüş yapamadığını ileri süren genç oyuncu, yaşadığı korkuyu anlattı.
Geceleri endişe ve korkudan uyuyamadığını dile getiren Süzgün, yardım talebini doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileterek şu ifadeleri kullandı: "Lütfen bana yardımcı olun. Geceleri uyuyamıyorum. Tehditler alıyorum. Bir oyuncu olarak değil, bir kız çocuğu olarak sizden yardım istiyorum."
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