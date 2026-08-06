Ünlü oyuncu kamera karşısına geçip Erdoğan'a çağrı yaptı: Lütfen bana yardımcı olun! Geceleri uyuyamıyorum

Geceleri endişe ve korkudan uyuyamadığını dile getiren Süzgün, yardım talebini doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileterek şu ifadeleri kullandı: "Lütfen bana yardımcı olun. Geceleri uyuyamıyorum. Tehditler alıyorum. Bir oyuncu olarak değil, bir kız çocuğu olarak sizden yardım istiyorum."