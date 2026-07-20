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Türkiye'nin ünlü inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: Aniden konkordato ilan ettiler

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Türkiye'nin ünlü inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: Aniden konkordato ilan ettiler

Küresel ekonomik kriz dünyaca ünlü şirketi zora sokarken Türkiye'nin ünlü inşaat grubudan kötü haber geldi. Şirket konkordato ilan etti.

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Foto - Türkiye'nin ünlü inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: Aniden konkordato ilan ettiler

Sapancalı ünlü iş insanı ve Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Faruk Fil, kendisi ve şirketleri için geçtiğimiz Mayıs ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvururken, Çeşme Alaçatı’daki marinayı işleten şirketin yanı sıra İzmir Aliağa’daki altyapı ve maden alanında faaliyet gösteren grup şirketi Bertaş Bazalt Nakliyat Madencilik İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. için de mahkemeye başvurmuştu.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: Aniden konkordato ilan ettiler

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bertaş Bazalt'a 1 yıl kesin mühlet verdi.

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Foto - Türkiye'nin ünlü inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: Aniden konkordato ilan ettiler

Bertaş Bazalt, Aliağa’da Çaltılıdere köyü mevkiinde bulunan ve şirketin verdiği bilgiye göre 15 milyon ton olarak hesaplanan rezerve sahip bin 150 dönüm genişliğinde bazalt ocağında faaliyet gösteriyor.

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Foto - Türkiye'nin ünlü inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: Aniden konkordato ilan ettiler

Limanlara ve sanayi bölgelerine yakın ocağında küptaş, sütun, bazalt, asfalt mıcırı ve her ebatta kırılmış dolgu malzemesi üretip ihraç eden şirket, Azeri petrol devi SOCAR’ın Aliağa’daki rafine ve limanlarının altyapı işlerinde ve bölgedeki endüstriyel tesislere yönelik faaliyet gösterdi.

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Foto - Türkiye'nin ünlü inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: Aniden konkordato ilan ettiler

KAYNAK: TEKREFERANS

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