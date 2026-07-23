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Türkiye'nin ünlü holdingi satıldı: Yeni patron resmen belli oldu

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Türkiye'nin ünlü holdingi satıldı: Yeni patron resmen belli oldu

Rekabet Kurumu Tekfen'in satışına resmen onay verdi. Şirketin yüzde 42,8'i Hollandalılara satıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü holdingi satıldı: Yeni patron resmen belli oldu

Rekabet Kurumu, Tekfen'de Can Holding'in sahip olduğu yüzde 42,8 hissenin OYAK'ın ortak olduğu ON Investment BV tarafından satın alınmasına izin verdi.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü holdingi satıldı: Yeni patron resmen belli oldu

Hollanda ticaret sicil kayıtlarına göre ON Investment şirketinde OYAK'ın yanı sıra Nakkaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk'ün sahip olduğu GTS Investments BV'nin payı bulunuyor.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü holdingi satıldı: Yeni patron resmen belli oldu

Tekfen'in diğer büyük ortağı ARY Holding de şirketteki yüzde 32,08 payın satışı için Libco İnşaat ile sözleşme imzalamıştı. 11 Eylül 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding'in Tekfen'deki paylarına TMSF el koymuştu.

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