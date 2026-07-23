Fatih Portakal ‘Biliyordum’ diyerek kendisini ele verdi: Ekranda şov savcılıkta itiraf

Portakal, amacının yardım yapmak isteyenlerle depremzedeler arasında köprü kurmak olduğunu öne sürerken, Ahbap Derneğinin faaliyetlerini ve toplanan bağışların akıbetini denetlemediğini açıkça ifade etti. Fatih Portakal’ın ifadesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Haluk Levent hakkında geçmişte bazı olumsuz duyumlar aldığını söylemesi oldu. Uzun yıllardır medya sektöründe bulunduğunu belirten Portakal, Haluk Levent hakkında “karşılıksız çek” konusunda birtakım duyumlara sahip olduğunu ancak bu iddiaları ayrıntılı biçimde araştırmadığını anlattı. Portakal, buna rağmen deprem döneminde Ahbap Derneği lehine açıklamalarda bulunmasını, derneğin kamuoyundaki olumlu algısıyla ve Haluk Levent’in o dönemde güvenilir görülen isimlerden biri olmasıyla açıkladı. Portakal’ın, Haluk Levent hakkında olumsuz iddiaları bildiği hâlde derneğe ilişkin kapsamlı bir araştırma yapmadan kamuoyuna yardım çağrısında bulunması, ifadesindeki en önemli çelişkilerden biri olarak öne çıktı.