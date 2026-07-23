Fatih Portakal ‘Biliyordum’ diyerek kendisini ele verdi: Ekranda şov savcılıkta itiraf

Ahbap Derneği lehine yaptığı açıklamalar sırasında toplanan bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin somut bilgisinin bulunmadığını söyleyen Portakal, o dönem bu harcamaları denetleme ihtiyacı da duymadığını kabul etti. Portakal, ifadesinde şu sözleri kullandı: * “Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım.”* İnsanları ve kurumları sorgulamaya yönelten bir gazeteci olduğunu söyleyen Portakal, Ahbap konusunda aynı sorgulayıcı tutumu göstermediğini belirterek kendisine tepki gösterdi: “Bu konuda kendime de kızgınım. Zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım.”