Son yıllarında en yüksek seviyesi Türkiye’ye rahmet yağdı

Normaline göre en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Bu bölgeyi yüzde 44 ile Akdeniz, yüzde 34 ile Doğu Anadolu, yüzde 31 ile Ege, yüzde 24 ile Karadeniz, yüzde 18 ile İç Anadolu ve yüzde 11 ile Marmara izledi.