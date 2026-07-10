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Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü Sadece cesur değil, hem de merhametli: Kangal yeni doğan kuzuyu kanatları altına aldı Taze fındık satışa sunuldu: İşte güncel fiyatı 'Türkiye'yi cehenneme çevireceğiz' diyorlardı: Burnumuzun dibine belalarını bulmaya geliyorlar Böyle skandal ne görüldü ne duyuldu! 9 polisi gizlice kaydedip tacizde bulundu “Tarımı bitirdiler” diyen güruha tokat gibi gerçek Meyve sebze ihracatı ilk kez rekor kırdı Yaptığı teklifi ifşa etti, tüm Türkiye şok oldu! Yılmaz Özdil, kendisini “kiralamak” isteyen siyasetçiyi açıkladı Orta çağdan kalma dokusu var! Hollanda'nın Venedik'i görenleri mest etti
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Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

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Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

ALİ KANTARCI - İSTANBUL // Fetih'in sembolü olan kutlu mabet Ayasofya'nın kapılarının yeniden ibadete açılmasına sebep olan imzanın üzerinden tam 6 yıl geçti. 1 asra yakın süren bir mücadelenin sonunda yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i, 10 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden cemaatine kavuştu.

#1
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Hilalin haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan Ayasofya’nın ibadete açılmasının 6’ıncı yıl dönümü. Müslümanların heyecanla beklediği bu mübarek günde ümmet coğrafyası da Ayasofya’nın açılmasının heyecanını yaşamıştı.

#2
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

ZİNCİRLERİ KIRAN İMZA // Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin açtığı davanın ardından Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Böylece Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı. 86 yıl boyunca müze olarak kullanılan "fethin sembolü" Ayasofya Camii, 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasını sevince boğan kararnameyi imzaladı ve bunu sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

#3
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

86 YIL SONRA İLK SECDE // Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya Camii, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında katıldığı tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın etti. Cam, avlusu, bahçesi ve çevresindeki birçok cadde ve sokak Müslümanlarla dolup taşarken açılışa 350 binden fazla kişinin katıldığı açıklanmıştı.

#4
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

YUNANİSTAN’DA YAS ÇANLARI ÇALINDI // Haçlı Batı’nın göğsüne hançer gibi Ayasofya Camii'nin aslına uygun şekilde tekrar ibadete açılması, kendisini hâlâ Bizans’ın mirasçısı sayan Yunanistan'da derin bir tarihî kırılma oluşturmuş, bu dönüşüm karşısında bayrakların yarıya indirilmesiyle bir yas ilan edilerek kilise önlerindeki bayraklar yarıya indirilmiş ve hüzün çanları çalınmıştı.

#5
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

GENÇLER AYASOFYA’YA YÜRÜYECEK // Öte yandan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bir Gençlik Yürüyüşü" programını 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirecek. Etkinlik, saat 21.00’de Beyazıt Meydanı’nda başlayacak. Program öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İstanbul’un gençlerini ve tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti. Yüce, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak amacıyla Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceklerini belirterek, "Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışını hep birlikte anmak üzere, 10 Temmuz’da İstanbul’un gençleri ve tüm İstanbullularla birlikte Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya’ya anlamlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz" dedi.

#6
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

AYASOFYA’NIN AÇILMASI BİZİ KENETLENDİRDİ // Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılmasının büüyk bir zafer olduğunu ve yedi düvele meydan okunduğunu belirten tarihçi yazar Fahri Sarrafoğlu, “Ayasofya-i Kebir Cami'nin açılışının üzerinde geçen altı yıl bizleri daha bir kenetlendirdi...Ne ilgisi var diyeceksiniz belki, ama Ayasofya sadece ülkemiz için değil tüm 2 milyara yaklaşan İslam alemi için de bir çimento görevi taşıyor da onun için çok çok önemli. Hani derler ya yedi düvele karşı durmak diye, işte Caminin açılması yedi düvelin itirazına rağmen açılmış olması büyük bir zaferdir.

#7
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Tüm itirazları bir kalemde reddedip o Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin imzalanması sadece bizim değil tüm İslam aleminin yıllardır üzerine örtülmüş pısırık, bir şey yapamayan, hayır diyemeyen, Batı ne derse evet diyen makus talihimizi hayra döndüren büyük bir başarıdır. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere o camide vazife almış olan emeği olan Mahmut Toptaş hocamızı ve bu uğurda neredeyse bir servet harcayan pek de kamuoyunda adı bilinmeyen Matematik öğretmeni Bursalı İsmail Kandemir hocamızı da rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Büyük Doğu dergisinde, 1966'da yayınladığı Ayasofya Hitabesi yeniden gündem oldu. Üstad’ın unutulmaz yazısı şöyleydi:

#9
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Gençler!.. Ayasofya üzerinde çok lâf ettik! Ama lâfta bile onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz! Bana öyle geliyor ki, yalnız mânayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek, Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın; ondan sonra herşey, küçük bir tatbikat işinden ibaret kalır. Biz kimden, neyi istiyoruz. Yemen'den Viyana'ya Fas'tan Kafkasya'ya kadar en aşağı 10 milyon kilometre kare bir zemin üzerinde... Evet, böyle bir zemin üzerinde... Atalarımızın... Ata derken halimize bakıp başımızı doğduğumuz nur insanların... Tohum atarcasına her tarafa serptiği kubbelerden birini... 700 bin kilometre kareye indikten ve bu hâlin ismine millî kurtuluş dedikten sonra... Evet, bütün bunlardan sonra... Toprağı kaybedilmiş kubbelerden birini mi istiyoruz?

#10
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

İnsana gülerler!.. Herhangi bir yıldızda bu türlü iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane olsa, bizi oraya sürerler. Âlemde, cüceleşmiş devlerin, eski rollerini takınmasından daha çirkin bir tablo yoktur. "- Cüceleşmeyeydin! Şimdi devin hakkından nasıl bahsediyorsun?" Derler böyle insanlara ve milletlere!.. Evet, sevgili gençler; bir manzumemde söylediğim gibi, kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp iki dizkapağımıza yerleştirmenin ve sonra ikinci bir başla onu seyretmenin, kısaca ulvî nefs muhasebesine girişmenin artık günü geldiğini kabul edelim ve avaz avaz haykıralım ki, bizi, şiltesi üç kıt'ayı kaplayan devi, cüceleştirdiler. Sonra ona iki santim boy ilâve edip, Batının bat pazarı veya bit pazarı elbiselerini giydirdiler. Peşinden de:

#11
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

"- İşte sana lâyık (özgürlük) ve (uygarlık) budur!" Dediler. Bu bakımdan Ayasofya... Bakın nedir bu bakımdan Ayasofya? Bizi bu hâle getiren, annemizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuğuna bez diye kullanan, ahlâkımızı Paris'in dünya çapındaki (Şabane) kerhanesinden daha aşağıya düşüren, millî kültürümüzü çöplüğe ve millî iktisadımızı kumarhaneye çeviren, zekâmızı maymunlaştıran ve kalbimizi kanserleştiren, tarihi 129 yıllık cereyanın, kendi öz evimizde, yüzümüze kapadığı oda, mukaddesat odamız... Ayasofya budur! 129 yıl boyunca, dışarıdan Batı emperyalizmasının, içeriden de onların sâdık ajanları sıfatiyle kozmopolitlerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde, adı Türk, küfür tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Ayasofya'yı müzeye çevirmekle, sağlık müzelerindeki balmumundan frengili suratlar şeklinde, Türkün öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu. Frenk kelimesinden gelen "frengi" ismine dikkat ediniz! Türkün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan bu insanlardır ki, "frengi" mefhumunun tâ kendisidirler ve ciğerlerine kadar frengilidirler... !> Şimdi buradan saffet devrimize geçelim.

#12
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Şairin; Şâyestedir denilse, Âlem senin mezarın... Dedikten sonra: Hâlâ gelir zeminden Tekbir-i zâr-ü-zârin... Diye belirtmeğe çalıştığı; dâva ve gayesi bakımından Büyük İskender ve Sezar'ı oda hizmetçiliğine kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbuğ ve (aksiyon) adamı Fatih, İstanbul'u fethedip onun kalbi Ayasofya'da namazını edâ ettiği zaman, Cenubî Fransa'da kırılıp Viyana'da tekrar Batıyı dişleyecek olan İslâm taarruz kıskacının mihver çivisini ele geçirmişti. Ayasofya işte bu incecik mildir, bu çividir; onu İslâm kıskacına yerleştiren Fatih Sultan Mehmed'dir; ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılamadıysa suç kapatamıyanlardadır. Fatih'e düşen şerefse, erişilir soydan değildir. Kendisinden sonra, Kanunî Sultan Süleyman gibi, iyi ve kötü arasındaki ayırıcı çizgiden başka bir şey olmayan meccanî ihtişam kahramanı, karaların ve denizlerin yüce hakanına kadar süren muazzam (aksiyon) akışında en büyük hız payı, yine Fatih'indir. Kanunî devrinde teşekkül eden büyük ahenk tablosunun unsurları, Ebussuud gibi şeyhülislâm, Sokullu gibi sadrazam, Baki gibi şair, Sinan gibi mimar ve Barbaros gibi amiral, sadece ve sadece Fatih'in, hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kıskaç yüzüsuyu hürmetine yetişmiş büyükler...

#13
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Târihimizde, Fatih'ten başka her hükümdarın (aksiyomu, isterse vatana eklediği toprak Fatih'inkinden bin misli fazla olsun, ulvî kemâl ve noksansızlık mânasına, tamam olmaktan uzaktır. Yalnız Fatih'dedir ki, kendi zaman ve mekânına göre, dâva hedefini, muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde buluyoruz. İşte bütün bunları (sembolize) eden, remzlendiren de cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya... Salibin ağırlığından kurtarılıp hilâlin kanatlarıyla kendisine gök kubbe yolu açılan, böylece Yirminci Asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu onunla gösterilen, Batı aklı ve Doğu ruhunu birleştiren eski Bizans eseri ve artık yeni tekbir yuvası tarihi kubbe... Demek ki, Ayasofya, ne taş, ne çizgi, ne renk, ne cisim, ne de madde senfonisi; sadece mâna, yalnız mâna... İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'daki (Sen Piyer) ve Paris'teki (Notrdam), bizde ve onlarda daha niceleri, madde ve hattâ gayelerine bağlı mâna kıymeti olarak, Ayasofya'nın eşik taşına bile denk olamaz. Zira bunlardan herbiri, kendi gayesinin tabiî şartları içinde, tek taraflı olarak yükseltilmiş bir eser... Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa, öyle bir nasibin sahibi ki, ne madde, ne de tek taraflı mâna ölçüsüyle ona varmak kabil... Ayasofya, bir mânanın, zıd mânaya taarruz ve onu zebun edişinin, bütün dünyada eşi olmayan âbidesi...

#14
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Fatih Sultan Mehmed, bu hikmeti sezdi; ve Ayasofya'yı, İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde, güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti. Târihimizde daha nice zapt ve fetih hareketinin kahramanı var; niçin hiçbirinin adı, hâs isim olarak Fatih değil?.. İmdi: Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, (İmperyum Romanum)dan üstün bir imparatorluğun dev adamı olan Türk'ü binbir tarihî saik yüzünden çüceleştiriyorlar, 10 milyon kilometre karelik bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilometre kare fakir bir anavatan kadrosuna kadar indiriyorlar, fakat bütün bu olanlara rağmen, Fatih'in o kadar maharetle yerine oturttuğu mili söküp atamıyorlar, çekip alamıyorlar. Zira İstanbul ve Ayasofya, muazzam nasibi icabı, anavatana bitişik ve onun içinde kalıyor; hiçbir şey yapılamayınca da, dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felâkete yol açılıyor; Ayasofya Türk'ün öz evi ve anayurdu içinde güya Türk'lerin eliyle mânasından koparılıyor, duvarlarından Allah ve Resulünün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilâlden ziyade salibin faziletlerini ilâna memur bir müze, yani içinde İslâmiyetin gömülü olduğu bir lâhid haline getiriliyor. Artık o, basit bir taş yığınıdır. Öyle bir taş yığını ki, sadece kendisinde kıyılan ulvî mânanın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor, üstelik her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle, Türk'ün, ruhiyle beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu hıristiyanlık âlemine peşkeş çeken, "buyurun, ne duruyorsunuz; gelin ve bizi esir edin!" diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofya'nın hilâl hâkimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, bir ordunun harp plânlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç belirtir. Eğer o kökünden traş edilse ve yıkılsa bir şey değil de, bu haliyle, bütün bir milleti ve tarihi her an öldürüp yine dirilten ve tekrar öldüren bir felâket... Böylece, Batı dünyasının bize içimizden, içimizdeki ajanları vasıtasıyla yaptırdığını, ne Haçlılar yapabildi, ne Moskof, ne de Ayasofya'nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar...

#15
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Milyonluk bir orduda, bir emirle, herkes silahını kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar etse, bu emrin o orduya vereceği zararı hangi düşman sağlayabilir?.. Ayasofya'nın kapatılması işte böyle olmuştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana gelmiştir. Türk'ü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve (klik) zihniyeti, Ayasofya ile Türk vatanını, göklerdeki aslî ve hakikî vatanıyla beraber satmıştır. Allah diyen bu millet mutlaka kalacak; ve kalacağına göre, öteki dünyadakinden evvel, bu dünyada hesap gününü açacaktır. Ayasofya, muayyen bir idare ve zihniyetin getirdiği, ruhî, ahlâkî, içtimâi, iktisadî, idarî, siyasî felaketler eliyle Batı dünyasına takdim edilen hediye kutusu üzerindeki fiyonklu kordelâdır. Topyekûn şahsiyetlerini düşmana teslim edici böyle hediyeleri veren milletler ise, hediyeyi alanlar nazarında hakir ve zelildir. İşte Kıbrıs dâvası!.. O kadar Batılılaştığımızı, uygarlaştığımızı, özgürleştiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz Batının bize muamelesine dikkat etmiyor muyuz? Bizim, kendimizi, kendisinden saymamız pahasına, Batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O, ne Doğulu, ne de Batılı, bu mukallit ve bulamaç insanı asla benimsemiyor; ve ismini taşıdığı (Greko-Lâtin) medeniyetinin piçleşmiş uzvunu, sefil Yunanlıyı, şımarık çocuğu halinde her ân tatmin ve bize tercih etmekten başka bir şey düşünmüyor. Büyük İngiliz şairi Lord (Baynn)ın Türklere karşı Yunan istiklâl çarpışmalarında öldüğünü ve Yunan topraklarında yattığını bilmeyen diplomatlarımız, hâlâ selâmeti, Türk'ün öz şahsiyetinde değil, Batılıya Batılı görünmek özenişinde arıyor.

#16
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Hayır! Batılıdan, sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye mevcut değildir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler geleceği görülecektir. Bütün bu mânalar Ayasofya'ya bağlı... Daha neler ve neler!.. Türk İstiklâl Savaşı'nın temiz ruhuna leke düşürenler, o ruha ve onun müspet temsilcilerine rağmen, kazanılmış bir istiklâli topyekûn tersine çevirme yoluna girmişlerdir. Belirttik ki, kendi öz mukaddesat ve târihini kendi öz yurdunda maskara edenlere, o mukaddesat ve tarihin düşmanları hürmet etmez, tiksintiyle bakar. İşte, dünyada ve dış politikada yüzümüze kapanan kapılar bunun için kapanıyor. Doğrudan doğruya bunun için olmasa da dolayısıyla bunun için... Şahsiyetsizliğin ceremesi... Bunun içindir ki, Avrupa, köküne kadar şahsiyet heykeli İkinci Abdülhamid Han'a hürmet ediyordu. Almanya imparatoru (Vilhelm) siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens (Bismark) tam bir Abdülhamid düşmanı olduğu halde, onu, asrın en büyük siyaset dehası diye gösteriyordu. Eğer Abdülhamid'e, Ayasofya'yı müze yapması karşılığında bütün dünya hazinelerini vereceklerini söyleseler, nefretle reddeder, imparatorluğunu elinden almakla tehdit etseler son damla kanına kadar akıtmakta tereddüt etmezdi. İnkarcı (Volter)in Allah'ın Sevgilisine ait piyesini Fransız tiyatrolarından Fransa devleti marifetiyle kaldırtan, yoksa bunun harp sebebi olacağını Fransa hükümeti'nin suratına çarpan, Ulu Hakan Abdülhamid Han'dan başka kim olabilmiştir? O Abdülhümid Han ki, bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını, onlara Ayasofya'dan bahsettirmek yerine (Akropol) önünde ordugâh kurmakla cezalandırmıştı. Şimdi o Yunanlı, baykuş gözlerini üzerimize dikmiş, birinde Ayasofya, öbüründe Rumelihisarı'nın hayali, İstiklâl Savaşı'ndaki küstahlığından beter bir nefs emniyeti içinde dikilip duruyor da, bizde, onun iki gözünü birden çıkaracak (enerji)den eser görünmüyor.

#17
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Sebep? Çünkü Ayasofya'nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler. Her mâna, her hikmet, her münasebet Ayasofya'ya bağlı... Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya "ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!" demekten farksızdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletler'den Afrikalı yamyam devletlerine kadar aleyhimize rey verdirip kendileri müstenkif geçinen Batılılara "artık benim hayat hakkım kalmadı!" demektir. Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün semâları tutuşturan lanetine hedef olmaktır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Allah'a sövmeye, Kur'ana tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını satmaya denk bir suçtur. Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat Ayasofya açılacak!.. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak... Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak!.. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek...

#18
Foto - Kavuşturana şükürler olsun! Tarihi imzanın 6’ncı yıl dönümü

Ayasofya açılacak!... Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve herşey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak... Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeğe yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak... Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak... Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Sel yakındır. Fatih ve Onun Yeni Nesline Selam!

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