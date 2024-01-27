2024-01-27 14:07:59 Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda şok olay! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu özelliği taşıyan Tersakan Çayı tehlike altında! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü... Amasya'nın merkezinde bulunan Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı, Ladik ilçesinden doğup Havza ve Suluova'yı geçerek Amasya'da Yeşilırmak'a dökülen Tersakan Çayı'ndaki kirlilikten endişe duyduklarını dile getirdi. Çınarcı, son yaklaşık 2 aydır Tersakan Çayı'nda köpüklenme ve kötü koku yayılması gibi belirtilerin yaşandığını belirterek, çevre felaketine işaret etti.