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Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda şok olay! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü

2024-01-27 14:07:59
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda şok olay! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu özelliği taşıyan Tersakan Çayı tehlike altında! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü... Amasya'nın merkezinde bulunan Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı, Ladik ilçesinden doğup Havza ve Suluova'yı geçerek Amasya'da Yeşilırmak'a dökülen Tersakan Çayı'ndaki kirlilikten endişe duyduklarını dile getirdi. Çınarcı, son yaklaşık 2 aydır Tersakan Çayı'nda köpüklenme ve kötü koku yayılması gibi belirtilerin yaşandığını belirterek, çevre felaketine işaret etti.

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Foto - Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda şok olay! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü

Konuyla ilgili olarak çevre alanında faaliyet gösteren Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik ise Tersakan Çayı'ndaki kirliliğin evsel atıklar, endüstriyel sanayi artıkları ve tarım kirliliği gibi birçok faktörden kaynaklandığını açıkladı. Çelik, yaptıkları incelemelerde Tersakan'ın bölgedeki en kirli kaynak olduğunu belirterek, özellikle çocuk ve insan sağlığını tehdit eden tehlikeli bakterilerin yoğun bir şekilde bulunduğunu ifade etti.

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Foto - Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda şok olay! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü

Tersakan Çayı'ndaki kirliliğe çözüm önerisi sunan Çelik, çeşitli noktalarda bariyerler oluşturularak dinlendirme havuzlarında bakteriyel müdahale yapılması gerektiğini söyledi. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise çayın tarımı ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, kirliliğin temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Cebeci, "Buradaki kirlilik tarımı ve insan sağlığını etkiliyor. Tersakan Çayı’nın Yeşilırmak ile birleşip Karadeniz’e kadar yolculuğu var. Arazi ve meyve bahçelerinin sulanması buradan sağlanıyor. Bu yerlerde şimdiye kadar karşılaşılmamış hastalıklar görülmeye başlandı. İnşallah temizlenmesiyle ilgili güzel haberler duyarız" ifadelerine yer verdi.

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