Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda şok olay! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü

Konuyla ilgili olarak çevre alanında faaliyet gösteren Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik ise Tersakan Çayı'ndaki kirliliğin evsel atıklar, endüstriyel sanayi artıkları ve tarım kirliliği gibi birçok faktörden kaynaklandığını açıkladı. Çelik, yaptıkları incelemelerde Tersakan'ın bölgedeki en kirli kaynak olduğunu belirterek, özellikle çocuk ve insan sağlığını tehdit eden tehlikeli bakterilerin yoğun bir şekilde bulunduğunu ifade etti.