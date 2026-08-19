Türkiye'nin tepesinin atmasından korkuyorlar: 1,9 milyar euroluk proje iptal edilebilir

Türkiye'nin itirazları, enerji bağlantılarına ilişkin kendi alternatif vizyonuyla da bağlantılı. Dodds, Ankara'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında rakip bir denizaltı elektrik bağlantısı geliştirmeyi tercih edeceğini belirtti. Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrini, Ankara’nın bölgedeki deniz yetki alanlarına ilişkin iddialarına ve egemenlik haklarına güçlü bir vurgu yaparken, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasındaki yakınlaşan iş birliği de rekabete yeni bir boyut ekledi. AB açısından mesele yalnızca Akdeniz'in bir ucundan diğerine kablo döşemek değil; Avrupa'nın deniz yetki alanları konusunda en fazla anlaşmazlığın yaşandığı bölgelerinden birinde stratejik bir enerji projesini hayata geçirmek.