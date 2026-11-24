Cumhur İttifakı ve mevcut muhalefet partileriyle ittifak yapmayacaklarını belirten Ağıralioğlu, seçimlere kendi amblemleriyle katılacaklarını söyledi. Ağıralioğlu "Seçime kendi amblemimizle gireceğiz. İttifak yok! Hiç kimseye eyvallah etmiyoruz" diye konuştu. Partisinin seçimlerde izleyeceği yol haritasını anlatan Ağıralioğlu, hem Cumhur İttifakı'na hem de muhalefet partilerine mesafeli olduklarını ifade etti.