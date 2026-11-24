Herkes ne yapacaklarını merak ediyordu! Ve Yavuz Ağıralioğlu ittifak kararını resmen açıkladı
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bartın'daki halk buluşmasında partisinin seçimlere ne Cumhur İttifakı ne de mevcut muhalefet partileriyle ittifak yapmadan, kendi amblemiyle ve müstakil olarak katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sona ermesi gerektiğini savunan Ağıralioğlu, yarı başkanlık sistemine geçiş ile güvenoyu ve gensoru mekanizmalarının yeniden işletilmesini önerdi.