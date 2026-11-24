Sinema işletmelerinden hekimlere kadar birçok meslek grubunu ilgilendiren yeni düzenlemeler de hayata geçirilecek. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 598 Sıra No'lu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle 509 Sıra No'lu Tebliğ'de yer alan "Bilgi Fişi" tanımı ve buna bağlı uygulamalar yürürlükten kaldırıldı. Elektronik ticaret işlemlerindeki e-Arşiv faturalarda, e-Biletlerde ve e-Arşiv fatura teslimatlarında kullanılan "ÖKC fatura bilgi fişi" ve "e-Bilet bilgi fişi" ibareleri de mevzuattan çıkarıldı. Böylece bilgi fişi yerine doğrudan elektronik belge düzenlenmesinin önü açıldı.