Bir dönem sessiz sedasız sona erdi! Alışverişlerde, yıllardır süren uygulama resmen kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle bilgi fişi uygulaması mevzuattan kaldırıldı. 1 Ocak 2027'den itibaren belirli ödeme cihazları üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura düzenlenebilecek. Sinema işletmelerine e-Bilet zorunluluğu getirilirken gerekli şartları sağlayan hekim, diş hekimi ve veterinerlerin ayrıca POS cihazı bulundurma zorunluluğu kaldırıldı. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamaları ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle "Bilgi Fişi" tanımı mevzuattan çıkarılırken 1 Ocak 2027'den itibaren belirli ödeme cihazları üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura düzenlenebilecek.