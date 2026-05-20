Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyorlar: Yunanistan'dan Kapadokya'da büyük skandal

Yıllardır defalarca talep edilmesine rağmen, Atina başta olmak üzere o tarihi camilerde tek bir vakit, bir Cuma namazı kılınmasına dahi izin vermeyen Yunan makamlarının bu katı tutumu ortadayken; Türkiye’nin gösterdiği bu sonsuz hoşgörü maalesef hak ettiği karşılığı bulmuyor. Hoşgörü ve saygı tek taraflı olmaz. Türkiye kendi topraklarında medeniyetlerin mirasına sahip çıkarken, Yunanistan’ın kendi topraklarındaki Türk-İslam mirasını yok sayması ve üstüne bir de Türkiye’ye gidip “Helenizm” propagandası yapması tam bir ikiyüzlülüktür. Şimdi sormak lazım: Bu nasıl bir karşılıklı dinler arası hoşgörü?