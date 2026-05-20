Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyorlar: Yunanistan'dan Kapadokya'da büyük skandal
Yunanistan’da PASOK-KİNAL Genel Başkanı Nikos Andrulakis, Nevşehir'de düzenlenen ayin sırasında skandal açıklamalarda bulunarak büyük tepki çekti.
Yunanistan’da PASOK-KİNAL Genel Başkanı Nikos Andrulakis, Nevşehir'de düzenlenen ayin sırasında skandal açıklamalarda bulunarak büyük tepki çekti.
Birlik Gazetesi'nden İhsan Tahsin'in haberine göre, PASOK lideri Andrulakis’ten Kapadokya’da skandal “Helenizm” açıklaması: “Buralar helen tarihinin bir parçası!” Yunanistan ana muhalefet partilerinden PASOK’un lideri Nikos Andrulakis, Nevşehir Derinkuyu’daki ayinin ardından sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Andrulakis, bölgeyi “Helenizmin yaşayan bir parçası” olarak nitelendirdi.
Yunanistan’da PASOK-KİNAL Genel Başkanı Nikos Andrulakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine katılmak üzere Kapadokya’ya gitti. Derinkuyu ilçesinde bulunan tarihi Aziz Theodoros Kilisesi’ndeki ayine katılan Andrulakis, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından skandal ifadeler içeren bir video mesaj paylaştı. Ayinin dini bir ibadetten ziyade siyasi bir şova dönüştürüldüğünü gözler önüne seren açıklamada Andrulakis, Kapadokya topraklarını “Helenizmin bir parçası” olarak tanımladı.
Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un birlikte yönettiği ayinin ardından konuşan Yunan siyasetçi, şu ifadeleri kullandı: “Hristiyanların bu topraklardan sürülmesinin üzerinden bir asır geçmiş olabilir ama kökleri hâlâ burada. Kiliselerde, terk edilmiş köylerde, bir zamanlar hayat fışkıran sokaklarda… Ürgüp’te, Nevşehir’de, Derinkuyu’da… Kapadokya’da Helenizm tarihinin yaşayan bir parçası bulunmaktadır. Anılarımızı canlı tutma sorumluluğumuz var; çünkü tarihini unutan halklar, kimliklerini kaybederler.” Andrulakis konuşmasının sonunda, kendisini bu geziye davet eden Fener Rum Patriği Bartholomeos’a da özel olarak teşekkür etti.
Türkiye olarak yıllardır dinler arası hoşgörüyü, kültürel mirasa saygıyı sadece sözde bırakmıyor, icraatla da gösteriyor. Kapadokya’nın göbeğinde, Derinkuyu’daki tarihi kilisede ayin yapılmasına izin veren, inanç özgürlüğünün önünü açan Türk makamlarının bu yapıcı tavrı her türlü takdirin üzerindedir. Türkiye kapılarını, gönlünü açıyor; ama karşılığında ne görüyor? Yunanistan’dan gelen bir siyasetçi, bu iyi niyeti suistimal edip dini bir ibadeti resmen siyasi şova dönüştürüyor ve buralara “Helenizmin parçası” diyerek pervasızca bir mesaj veriyor! Asıl çarpıcı ve can acıtıcı olan ise sınırın beri yakasındaki o muazzam çifte standart.
Türkiye, geçmişin izlerine saygı duyup buralarda ayin yapılmasına, insanların inançlarını özgürce yaşamasına müsaade ediyor. Batı Trakya bir kenara, Yunanistan genelinde Osmanlı döneminden kalan asırlık camiler, tekkeler ve tarihi miraslar ya tamamen kaderine terk edilip yıkılmaya bırakılıyor ya da güya “restore” edilerek cami vasfından koparılıyor. Müze, sergi salonu veya kültürel etkinlik merkezi yapılarak Türk-İslam izleri silinmeye çalışılıyor.
Yıllardır defalarca talep edilmesine rağmen, Atina başta olmak üzere o tarihi camilerde tek bir vakit, bir Cuma namazı kılınmasına dahi izin vermeyen Yunan makamlarının bu katı tutumu ortadayken; Türkiye’nin gösterdiği bu sonsuz hoşgörü maalesef hak ettiği karşılığı bulmuyor. Hoşgörü ve saygı tek taraflı olmaz. Türkiye kendi topraklarında medeniyetlerin mirasına sahip çıkarken, Yunanistan’ın kendi topraklarındaki Türk-İslam mirasını yok sayması ve üstüne bir de Türkiye’ye gidip “Helenizm” propagandası yapması tam bir ikiyüzlülüktür. Şimdi sormak lazım: Bu nasıl bir karşılıklı dinler arası hoşgörü?
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23