Türkiye'nin savunmadaki gizli kozunu açıkladı: 1000-3 bin kilometre arası menzili var

İlk olarak, balistik füzelerin ulaştığı seviye, özellikle kamikaze dronlarla birlikte aynı taarruz paketinde kullanıldıkları senaryolarda belirginleşmektedir. Düşük maliyetli insansız sistemlerin sağladığı satürasyon (düşman hava savunma kapasitesinin doygunluğa ulaştırılması) pencereleri, balistik füzelerin yüksek tahrip gücüyle birleştiğinde ciddi hasar üretmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin balistik füze programları, ROKETSAN’ın faaliyetleriyle sınırlı görülmemeli, Baykar gibi özel sektör aktörlerinin geliştirdiği insansız sistemlerle birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle K2 gibi kamikaze dronlar, balistik füze taarruzlarına öncülük edebilecek güçlü adaylardır.