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Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı! "Biz de aynısını istiyoruz" deyip kapımızı çaldılar

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Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı! “Biz de aynısını istiyoruz” deyip kapımızı çaldılar

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Türk savunma sanayiinin son 20 yıldaki tarihi dönüşümünü överek bu başarılı modeli kendi ülkelerinde de uygulamak istediklerini duyurdu. Türkiye'nin geçmişte dışa bağımlı bir yapıdan bugün ihracat rekorları kıran bir güce dönüştüğünü belirten Polonyalı Bakan, Türk modelinin dünyada eşsiz bir başarı örneği olduğunu vurguladı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün de katıldığı buluşmada iki ülke arasındaki potansiyel işbirlikleri masaya yatırıldı.

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Foto - Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı! "Biz de aynısını istiyoruz" deyip kapımızı çaldılar

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Türk savunma sanayiinin son 20 yıldaki tarihi dönüşümünü överek Türkiye modelini kendi ülkelerinde de uygulamak istediklerini açıkladı.

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Foto - Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı! "Biz de aynısını istiyoruz" deyip kapımızı çaldılar

Polonya'da düzenlenen buluşmada Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün de yer aldığı organizasyonda konuşan Kosiniak-Kamysz, Türkiye'nin savunma alanında dev bir sıçrama yaptığını belirtti.

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Foto - Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı! "Biz de aynısını istiyoruz" deyip kapımızı çaldılar

Türk modelinin dünyada eşsiz bir başarı örneği olduğunu vurgulayan Polonyalı Bakan, "Türkiye 20 yıl önce ihtiyacının yüzde 80'ini dışarıdan alırken bugün bu oran tam tersine döndü. Hem üreten hem de ihracatı teşvik eden bu başarılı yapıyı Polonya'da da hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı! "Biz de aynısını istiyoruz" deyip kapımızı çaldılar

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Yorumlar

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