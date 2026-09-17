Türkiye’nin savunma sanayii resmen akıllarını aldı! “Biz de aynısını istiyoruz” deyip kapımızı çaldılar

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Türk savunma sanayiinin son 20 yıldaki tarihi dönüşümünü överek bu başarılı modeli kendi ülkelerinde de uygulamak istediklerini duyurdu. Türkiye'nin geçmişte dışa bağımlı bir yapıdan bugün ihracat rekorları kıran bir güce dönüştüğünü belirten Polonyalı Bakan, Türk modelinin dünyada eşsiz bir başarı örneği olduğunu vurguladı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün de katıldığı buluşmada iki ülke arasındaki potansiyel işbirlikleri masaya yatırıldı.