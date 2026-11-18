Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin konuşan Güler, "Böyle bir kriz tırmandıktan sonra ilk defa bir araya gelmek yerine ilgili ülkelerle önceden istişare edebilmek, ortak riskleri değerlendirmek ve hangi alanlarda birlikte çalışabileceğimizi belirlemek istiyoruz. Özellikle Orta Doğu ve çevresindeki krizlerin ülkemize etkilerini yönetebilmek için güçlü tarihsel bağlara sahip olduğumuz Suudi Arabistan ve Pakistan’la mevcut savunma iş birliğimizi kalıcı ve kurumsal bir zemine oturtmak için anlaşma imzaladık. Amacımız ortak riskleri önceden değerlendirmek, eğitim ve tatbikatlarla birlikte çalışma kabiliyetimizi geliştirmek ve kriz anında hızla istişare edebilmektir" dedi. Güler, "Özellikle dikkat çekmek isterim ki bu anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almayan savunma amaçlı bir iş birliği ittifakıdır. Anlaşma, taraflar arasında savunma alanında düzenli istişare ve koordinasyonu geliştirmeyi, karşılıklı desteğe dayalı güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır. Öngörülen bu karşılıklı destek, muharip kuvvetlerin herhangi bir tehdit karşısında doğrudan veya ivedi biçimde konuşlandırılması anlamına kesinlikle gelmemektedir" diye konuştu. Anlaşmada öngörülen desteğin nasıl belirleneceğine de değinen Güler, "Saldırıya uğrayan tarafın ihtiyaç duyduğu desteğin niteliğini belirleyerek talepte bulunması öngörülmektedir. Buna göre sağlanabilecek desteğin türü ve kapsamı tehdidin ölçeği, niteliği, ilgili ülkenin ihtiyaçları ve tarafların milli değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınacaktır. Ayrıca NATO üyeliğimizden doğan hak ve yükümlülüklerimiz de anlaşmanın 12’nci maddesiyle saklı tutulmaktadır" ifadelerini kullandı.