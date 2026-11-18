Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin değerlendirmeleri ile eleştirilerini dinledi ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Savunma harcamalarına ilişkin konuşan Güler, "Özellikle İran’ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının da ortaya koyduğu üzere hava ve füze tehditleriyle insansız hava araçlarının yaygınlaşması güçlü, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu gelişmeler karşısında biz de Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerimizin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapılarımızın korunmasına, mevcut sistemlerimizin modernizasyonuna ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı. Güler, "2026, 2027 ve 2028 yılları için hususi olarak bütçe tahsis edilmesi, savunma sanayimizin seri üretim kapasitesinin artırılması ve ihtiyaç duyulan sistemlerin hızlıca envantere kazandırılması bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.