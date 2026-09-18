Israrla Türk teknolojisini istiyorlar: Milyarderler Türkiye ile ortaklık peşine düştü

Türkiye-Afrika ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret eden Akbulut, "Yaklaşık iki yıldır, iki buçuk yıldır Türkiye-Afrika arasındaki ticaret hacmi 40 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bunu bir sonraki boyuta taşımak durumundayız." diye konuştu. Akbulut, bunun için Afrika ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalarının artırılmasının, büyük altyapı projelerinde yeni finansman imkanlarının oluşturulmasının ve Afrikalı iş insanlarının Türkiye'ye gelişini kolaylaştıracak vize düzenlemelerinin önem taşıdığını kaydetti. AFEX'te 40'tan fazla ülkeden iş insanının Türk şirketleriyle bir araya geldiğini belirten Akbulut, organizasyonun Türkiye ve Afrika arasında uzun vadeli ticari ortaklıkların kurulmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.