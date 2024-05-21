2024-05-21 16:52:42 Türkiye'nin saklı cenneti: Kumanında Yaylası
Trabzon’da bulunan 1700 rakımlı Kumanında Yaylası, objektiflere yansıdı.
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Trabzon’da bulunan 1700 rakımlı Kumanında Yaylası, objektiflere yansıdı.
Doğu Karadeniz’de mavinin her tonunu yakalamak mümkünken aynı durum yeşil için de geçerlidir.
Türkiye’nin en önemli yaylarına ev sahipliği yapan Karadeniz özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor.
Trabzon’un Tonya ilçesinin Kalınçam köyü sınırları içindeki 1700 rakımlı Kumanında Yaylası, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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