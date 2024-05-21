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Yaşam
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Türkiye'nin saklı cenneti: Kumanında Yaylası

2024-05-21 16:52:42
Türkiye'nin saklı cenneti: Kumanında Yaylası

Trabzon’da bulunan 1700 rakımlı Kumanında Yaylası, objektiflere yansıdı.

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Foto - Türkiye'nin saklı cenneti: Kumanında Yaylası

Doğu Karadeniz’de mavinin her tonunu yakalamak mümkünken aynı durum yeşil için de geçerlidir.

#2
Foto - Türkiye'nin saklı cenneti: Kumanında Yaylası

Türkiye’nin en önemli yaylarına ev sahipliği yapan Karadeniz özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor.

#3
Foto - Türkiye'nin saklı cenneti: Kumanında Yaylası

Trabzon’un Tonya ilçesinin Kalınçam köyü sınırları içindeki 1700 rakımlı Kumanında Yaylası, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

#4
Foto - Türkiye'nin saklı cenneti: Kumanında Yaylası

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