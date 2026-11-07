Tassos Hadjivassiliou gaza geldi: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tassos Hadjivassiliou, bölgede büyük krize sebep olması beklenen kablo projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tassos Hadjivassiliou, bölgede büyük krize sebep olması beklenen kablo projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tassos Hadjivassiliou, Türkiye ile Yunanistan arasında söz konusu kablo projesine ilişkin herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirterek Atina yönetiminin egemenlik haklarını kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi.
Kablo güzergâhının geçtiği bölgede egemenlik haklarının yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından kullanılabileceğini ileri süren Hadjivassiliou, projenin lisansının yalnızca Yunanistan'dan talep edildiğini ve onaylandığını ifade etti.
Projenin Yunanistan ve GKRY'nin yanı sıra Fransa'nın da çıkarlarına hizmet ettiğini savunan Hadjivassiliou, Avrupa Birliği'nden önemli miktarda finansman sağlandığına dikkat çekti.
Hadjivassiliou ayrıca, hükümetin proje takviminde herhangi bir değişiklik planlamadığını belirterek Atina, Lefkoşa ve Paris'in ortak katılımıyla yürütülen elektrik bağlantı projesinin Avrupa Birliği projesi olarak devam edeceğini kaydetti.
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