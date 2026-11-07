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Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mektubu yolladı.

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Foto - Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü’nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının zaferini kutladığını belirtti.

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Foto - Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik

Erdoğan, "Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan’ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır"ifadelerini kullandı.

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Foto - Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik

Türkiye ve Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dayalı kardeşlik bağlarının önemine değinen Erdoğan, "Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik

Azerbaycan, Karabağ’da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı’nın 6. yıl dönümünü yarın kutlayacak. Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım’da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün tarihini Mustafa Kemal’in vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa’nın kurtuluş günü olan 8 Kasım’a çekilmişti.

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Yorumlar

Türkiye ve Azerbaycan kardeştir.

Böyle olun işte, hep barışık. Müslüman Katili melun İran'ı ve melun İsrail'i güldürmeyin. Kafir Hindistan'ı sevindirmeyin.

Aliyev çok kırgın ve çok kızgın..

Turkiyede Aliyeve darbe çağrıları yapıldı, kimseye bir şey yapılmadı.
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