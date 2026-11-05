Türkiye'nin petrol haritası değişebilir: İki il için hükümetin kapısı çalındı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır ve Siirt'petrol arama ruhsatlarını uzatmak için önemli bir başvuruda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır ve Siirt'petrol arama ruhsatlarını uzatmak için önemli bir başvuruda bulundu.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Siirt illerinde sahip olduğu petrol arama ruhsatları için süre uzatımı talebinde bulundu.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlara göre, TPAO Diyarbakır sınırları içerisinde yer alan AR/TPO/K/L45-c1,c2 pafta numaralı petrol arama ruhsatının mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresinin sona ereceği 01.01.2027 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılması amacıyla başvurdu.
Şirket benzer şekilde Siirt ili sınırları içinde bulunan AR/TPO/K/M48-b1,b4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının mücbir sebep çerçevesinde uzatılmış süresinin bitiş tarihi olan 22.01.2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle uzatılmasını istedi.
Başvurular, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6 ncı maddesi ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kamuoyuna duyuruldu.
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