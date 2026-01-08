Türkiye'nin petrol aramaya hazırlandığı Somali ile ilgili beklenmedik gelişme: ABD 'kestik' diyerek duyurdu

Yetkili, Somali’yi uzun süredir "ABD yardımlarının yeterince denetlenmediği bir kara delik" olarak nitelendirerek Başkan Donald Trump yönetiminin dolandırıcılığa açık programları sona erdirmek için adımlar attığını ifade etti. Ayrıca yetkili, Mogadişu Limanı’nda bulunan, ABD tarafından finanse edilen Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir deponun yıkılması ve gönderilen tonlarca gıda yardımına el konulmasının, yardımların askıya alınmasına yol açtığını iddia etti.