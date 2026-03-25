Türkiye'nin orada milyarlarca metreküp doğalgazı var! İran istediğini yapsın

Velhasıl, Türkiye'nin 2016'dan bu yana uygulamaya koyduğu enerjide tam bağımsızlık adımları bugün meyvelerini veriyor. Yeni yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma üniteleri (FSRU), sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri, doğalgaz kaynaklarına sahip ülkelerle yaşanacak siyasi ve teknik olası problemlerden kaynaklanacak riskleri azaltmak için yeraltı depolama tesislerinin kapasitelerinin artırılması, kaynak ve güzergah çeşitliliğinin sağlanması, milli gemilerle yerli gaz üretiminin başlatılması Türkiye'yi yaşanan krizlere karşı dayanıklı hale getirdi. Bu nedenle de İran'ın Güney Pars sahasından gaz akışını durdurmasının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sıkıntıya sokması beklenmiyor.