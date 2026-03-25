İtalyanları mahvetmişti ve... Barış Alper teklifi: Noa Lang+10 milyon euro! Siber güvenlik risklerini arttırdı Yapay zekalar bilgi ve şifrenizi paylaşıyor Savunmalar çökebilir çünkü kimse buna hazır değil: 600 km hız yapan İHA havalandı Serdal Adalı'dan yeni proje müjdesi! Müthiş bir devrim daha... Rakiplerin savunma hattı çökebilir... Fenerbahçe bedavaya oyuncu buldu: Almanya'dan geliyor Trafikte terör estiren baba-oğulun cezası belli oldu! İlk ifadeleri şok etti! Clinton'a masaj mı? Epstein mağdurları, maruz kaldıkları istismarı anlattı İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası ile 513 Bin Kilo Hafifledik Tümör belasının önüne geçecek koruyucu cerrahi: Kemik tümörlerinde yeni dönem
Clinton'a masaj mı? Epstein mağdurları, maruz kaldıkları istismarı anlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Clinton'a masaj mı? Epstein mağdurları, maruz kaldıkları istismarı anlattı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları büyük rezaletin kapısını araladı.

BBC Newsnight programına röportaj veren bazı mağdurlar, Epstein nedeniyle yaşadıkları istismarları ve adalet arayışlarını anlattı.

Mağdurlardan Joanna Harrison, ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelerde, kimliğinin yanlışlıkla ifşa edilmesinin ardından ilk kez konuştuğunu belirterek, yaşadıklarını anlatmanın "nefes almanın bir yolu" olduğunu söyledi.

Harrison, Epstein ile 18 yaşında tanıştığını ve sürecin masaj bahanesiyle başladığını ifade ederek, daha sonra tecavüze uğradığını dile getirdi.

Epstein'in ölümünün ardından adaletin sağlanacağına dair umudunun azaldığını vurgulayan Harrison, "Cevabını asla alamayacağım sorularım var." dedi.

Chauntae Davies de Epstein'in özel uçağıyla Afrika'ya yapılan seyahate ilişkin daha önce yayımlanmamış fotoğrafları paylaşarak, bu yolculukta eski ABD Başkanı Bill Clinton, oyuncu Kevin Spacey ve suç ortağı Ghislaine Maxwell gibi isimlerin de bulunduğunu savundu.

Davies, yaşadığı istismarı kimseye anlatmayı düşünmediğini belirterek, "Clinton'a yolculuk sırasında masaj yaptığını da" iddia etti.

Epstein tarafından özel adasında tecavüze uğradığını belirten Davies, en karanlık anılarının New Mexico'daki çiftlikte yaşandığını söyledi.

Bir diğer mağdur Lisa Phillips ise Epstein'in bağlantıları üzerinden insanları kontrol altında tutmaya çalıştığını anlatarak, Epstein'in bir defasında "İnsanlar hakkında koz sahibi olmayı seviyorum." dediğini aktardı.

Phillips, "(Epstein) Gözümüzdeki korkuyu seviyordu." diyerek, Epstein'in mağdurlarının donup kalmasından hoşlandığını belirtti. Wendy Pesante de 14 yaşında Epstein ile tanıştığını ve küçük yaşta istismara maruz kalmanın gerçeklik algısını bozduğunu söyledi.

Mağdurlar, Epstein'in cezaevinde ölü bulunmasının resmi olarak intihar olarak kayda geçmesine rağmen buna inanmadıklarını ifade etti.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Yorumlar

Emin Şekerci

O şeref yoksunu, ahlaksızın öldüğüne inanmıyorum!!! Bulunup kazığa oturtulmalı şerefsiz
5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi
Gündem

Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını Antalya'nın Kaş ilçesinde usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker gözalt..
23 İsrail askeri vuruldu
Dünya

23 İsrail askeri vuruldu

İsrail'in kuzeyinde yer alan hastane, Lübnan'a saldırılarda yaralanan 23 askeri tedavi ettiğini duyurdu.

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir gazete manşetini sosyal ..
Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek
Gündem

Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, cunta heveslilerinin korsan yemini üzerine yürütülmeye çalışılan kirli provokasyona tepki ..
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
