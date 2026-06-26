Sultan Abdülhamid’in vizyonu günümüze taşınıyor! İhracat gelirleri resmen coşacak
Sultan II. Abdülhamid Han'ın tarihi vizyonunu modern standartlarla günümüze taşıyan 'Yeni Hicaz Demir Yolu' projesi için geri sayım başladı. Uzmanlar, bu projenin alternatif bölgesel güç ve lojistik koridorunu geliştireceğini söylerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'ün Akabe Limanı'nı da içine alarak kuzeyden gelen yükleri Kızıldeniz ve ötesine taşıyacak bu ağın bir 'deniz-kara köprüsü' işlevi göreceğini ve 'üç ülkenin ihracat potansiyelini ve transit gelirlerini katlayacak bir çarpan etkisi oluşturacağını' vurguladı.