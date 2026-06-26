Sultan Abdülhamid’in vizyonu günümüze taşınıyor! İhracat gelirleri resmen coşacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kenan Aslanlı ise ABD ve İsrail ittifakının İran'a karşı düzenlediği saldırılar ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla Körfez ülkelerinin dış ticaret için kullandığı önemli rotaların riske girdiğini hatırlattı. Aslanlı, bu süreci öngören Türkiye tarafının 2025 yılından itibaren Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini Türkiye ve Avrupa Birliği'ne bağlayan yeni bir koridor inşası için çalışmalara başladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu koridorun en önemli ayağı Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan rotasında tarihi Hicaz Demir Yolu'nun yeniden yapılması ve genişletilmesi oldu. Modern Hicaz Demir Yolu olarak isimlendirilen bu proje benzer bölgesel jeopolitik kriz durumlarında Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ve diğer bölgelerle çeşitli ürünlerin ithalat ve ihracatını devam ettirme fırsatı sunmaktadır."