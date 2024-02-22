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Türkiye'nin o ilinde uçak parçası üretecek! TUSAŞ tesisi açıldı: Üretim için Türkler geliyor

2024-02-22 18:43:50
Türkiye'nin o ilinde uçak parçası üretecek! TUSAŞ tesisi açıldı: Üretim için Türkler geliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yapımı tamamlandı! TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi yapılan törenle hizmete açıldı.

#1
Foto - Türkiye'nin o ilinde uçak parçası üretecek! TUSAŞ tesisi açıldı: Üretim için Türkler geliyor

Türkiye savunma sanayii alanında ilerlemeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklardan KAAN, dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu adımların kalıcı olması adına Kahramanmaraş'ta TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi açıldı.

#2
Foto - Türkiye'nin o ilinde uçak parçası üretecek! TUSAŞ tesisi açıldı: Üretim için Türkler geliyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açılışta, bir ülkenin ilerleyişindeki en büyük göstergenin sanayi ve teknoloji olduğunu söyledi. "Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını bitirme hedefi iyi bir noktaya geldi" Bugün dünyanın ekonomik olarak önde gelen ülkelerine bakıldığında sanayi ve teknoloji alanında da ileride olduklarının gözlemlendiğini belirten Görgün, şunları kaydetti: "Savunma sanayi, ileri teknolojinin ve sanayinin lokomotifi konumundadır. Bu alanda yapacağımız her çalışma ve ekosistemimizde elde edeceğimiz derinlik, bizi daha da ileriye taşıyacaktır. Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını bitirme hedefi iyi bir noktaya gelmiş olup, ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. İleri teknolojiye sahip savunma sanayi ürünlerinin, inovasyon odaklı diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, üniversite ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde daha ileri seviyelere ulaşmak mümkün olacaktır."

#3
Foto - Türkiye'nin o ilinde uçak parçası üretecek! TUSAŞ tesisi açıldı: Üretim için Türkler geliyor

Uçak, İHA ve helikopter parçaları üretilecek Türk savunma sanayi ekosisteminin asrın felaketinin ilk anından itibaren gerek gönüllü insan gücü, gerek teknik donanım, gerekse de yatırımlarıyla milletin hizmetinde olduğunu hatırlatan Görgün, şöyle devam etti: "6 Şubat'ta yaşanan iki büyük yıkıcı depremin ardından, Türk savunma sanayimiz tarafından geliştirilen insansız hava araçları, uydu sistemleri, farklı tip ve özelliklerde kameralar, radar sistemleri, jeneratörler ve haberleşme sistemleri gibi pek çok yerli ve milli teknolojik ürün ve sistem, afetin başarıyla yönetilmesinde büyük rol oynamıştır. Yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri, savunma sanayimizin imkan ve kabiliyetlerinin topyekün olarak milli kapasiteye katmış olduğu değeri bizlere bir kez daha ispatlamıştır. Başkanlığımız tarafından, Türkiye Tek Yürek Kampanyası çerçevesinde taahhüt edilen yardımların kapsamı, AFAD ile imzalanan 'Deprem Bölgesine Yapılacak Yardımlar Hakkında İşbirliği Protokolü' ile belirlenmiş olup, savunma sanayi firmalarımız tarafından bölgeye yardım amacıyla geçici ve kalıcı yerleşim bölgeleri inşa edilmesi için 600 milyon lira, iskan ve istihdam faaliyetleri için de 3 milyon lira tutarında kaynak tefrik edilmiştir."

#4
Foto - Türkiye'nin o ilinde uçak parçası üretecek! TUSAŞ tesisi açıldı: Üretim için Türkler geliyor

örgün, açılışı gerçekleştirilen tesiste, uçak, İHA ve helikopter parçaları üretileceğini belirterek, buradaki tesise ilaveten ikinci ve üçüncü aşamada, havaalanı bitişiğinde daha büyük bir üretim tesisi kurmayı ve bu tesisi ise 4 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da 6 Şubat 2023'te tüm Türkiye'nin yüreğinin yandığını, büyük acılar ve hüzünler yaşandığını hatırlattı. "Dün Türkiye için çok önemli bir gündü" Depremler sonrasında yaraların sarılması için harekete geçildiğini belirten Alpay, şöyle konuştu: "Şüphesiz, depremle çok canımız yandı, çok canlar kaybettik. Çok sayıda bina, iş yeri ve tesislerimizi kaybettik. Ama Allah'ın yardımıyla bu aziz millet, devletin bütün kurumlarıyla el ele vererek acıların üstesinden gelmeyi başardı. TSK, emniyet, jandarma, güvenlik kuvvetlerinin tüm unsurları ilk andan itibaren tam bir seferberlik anlayışıyla deprem mahallindeki hadiselere müdahil olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız büyük acılardan sonra büyük müjdelerle yolumuza devam etmek zorundayız.

#5
Foto - Türkiye'nin o ilinde uçak parçası üretecek! TUSAŞ tesisi açıldı: Üretim için Türkler geliyor

Dün bütün dünyanın yakından takip ettiği gibi 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN, gökyüzündeydi. Dün Türkiye için de bize umut bağlayan mazlum coğrafyada yaşayanlar için de çok önemli bir gündü. Dünden bugüne acılar yaşadık ama hiçbir tereddüttünüz olmasın. Bu acıları, bu hüzünleri sevinçlere, müjdelere taşımak suretiyle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonu ve öncülüğünde bütün savunma sanayi şirketlerimizin yöneticileri ve çalışanlarının çok üstün gayretiyle sizlerle birlikte gereken hizmeti sunacağız."

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