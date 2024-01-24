Türkiye'nin NATO kararı sonrası Rusya'dan flaş açıklama

İsveç: "NATO'ya bir adım daha yaklaştık" Bir diğer İsveç haber sitesi Altinget ise, “Türkiye parlamentosundan evet oyu: NATO'ya bir adım daha yaklaştık” diyerek duyurdu haberinde İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunun Türkiye tarafından onaylandığını dile getirdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’ın fotoğrafının da kullanıldığı haberde Kristersson’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Bugün tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık” ifadelerine yer verildi.