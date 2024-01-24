Türkiye'nin NATO kararı sonrası Rusya'dan flaş açıklama

İngiliz gazetesi The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in tokalaştığı fotoğrafın kullanıldığı haberde, “Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak yapılan başvuruyu hala onaylamayan tek ülke olarak kaldı” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin uzun süre bekletilen onayı verdiğini yazan The Guardian, oylamanın İskandinav ülkesini NATO'ya üyeliğe bir adım daha yaklaştırdığı belirtildi. Gazete, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün “Oylama sonucu elbette güzel ancak şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalamasını bekleyeceğiz.