Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

ERDOĞAN 'YEŞİL IŞIK' KARŞILIĞINDA NE ALDI? Erdoğan 'yeşil ışık Karşılığında ne aldı' sorusunu soran Yunan Proto Thema ise üçlü zirvenin ardından NATO’dan 7 maddelik bir mutabakat metni yayımlandığına dikkat çekti. Haberde 'Ortak bildiride İsveç, YPG/PYD örgütlerine ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yineliyor. Ayrıca, iki taraf ekonomik işbirliğini ve ikili ticaretini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. İsveç, Gümrük Birliği'nin revizyonu ve vizeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklemeye hâlâ kararlı' denildi. In.gr ise Erdoğan'ın 'evet' demesi için İsveç'in attığı adımları yazdı; 'İsveç, elbette, Türkiye'nin AB katılım sürecini destekleme sözü verdi ve ekonomik işbirliğini ve ikili ticareti güçlendirmeyi kabul etti.' SKY News sürecin en kısa sürede başlayacağını aktardı. Forbes ise 'Erdoğan, İsveç'in NATO Hedefini Desteklemeyi Kabul Etti' başlığını attı.