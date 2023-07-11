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Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

2023-07-11 10:28:03
Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

Türkiye NATO için kararını verdi. Vilnius'taki NATO zirvesinden bir gün önce kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Görüşmenin ardından İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakıldı. Türkiye'nin kararı kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin önce gelen gazetelerinden New York Times karar sonrası dikkat çeken bir F-16 yorumunda bulundu. Yunan basını ise 'Erdoğan yeşil ışık karşılığında ne aldı' sorusunu sordu ve Türkiye'nin elde ettiği kazanımları yazdı.

#1
Foto - Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

Litvanya'daki NATO Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson iki kez görüştü. Görüşme sonra bir basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini açıkladı. Türkiye'nin kararı dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok uluslararası ajans bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken onlarca gazete ve televizyon sayfalarını ve ekranlarını Türkiye'ye ayırdı.

#2
Foto - Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

İngiliz BBC 'Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini destekliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü için şu değerlendirmede bulunuldu; 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Erdoğan, Moskova'da etkili bir NATO lideri olarak benzersiz bir rol oynadı.' Euronews 'Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı' dedi. Independent, Stoltenberg'in kararı 'tarihi bir adım' olarak nitelendirdiğini aktardı. 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararından sonra birçok düzeyde gelişme bekleniyor' diyen Yunan Kathimerini, F-16 satışı konusunda kısa sürede yeni gelişmelerin yaşanabileceğini aktardı.

#3
Foto - Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

NYT'DEN DİKKAT ÇEKEN F-16 YORUMU 'Türkiye, Zirve Arifesinde İsveç'in NATO'ya Girişinin Önünü Açıyor' Başlığını atan New York Times (NYT) ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarını mercek altına aldı. Biden'ın Avrupa-Atlantik'te savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu belirttiğini hatırlatan NYT şu değerlendirmede bulundu; 'Açıklama, ABD'nin F-16 savaş uçakları ve diğer silahları Türkiye'ye satacağının bir göstergesi olarak yorumlandı. Ve Erdoğan'ın kararı, kendisi NATO'nun yolunu açmadan önce Avrupa Birliği'nin ülkesinin AB bloğuna katılım hedefini ilerletmesi gerektiğini söylemesinden birkaç saat sonra geldi.' New York Post 'İsveç'in NATO üyelik hedefini desteklemeyi kabul etti' başlığını attı.

#4
Foto - Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

ERDOĞAN 'YEŞİL IŞIK' KARŞILIĞINDA NE ALDI? Erdoğan 'yeşil ışık Karşılığında ne aldı' sorusunu soran Yunan Proto Thema ise üçlü zirvenin ardından NATO’dan 7 maddelik bir mutabakat metni yayımlandığına dikkat çekti. Haberde 'Ortak bildiride İsveç, YPG/PYD örgütlerine ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yineliyor. Ayrıca, iki taraf ekonomik işbirliğini ve ikili ticaretini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. İsveç, Gümrük Birliği'nin revizyonu ve vizeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklemeye hâlâ kararlı' denildi. In.gr ise Erdoğan'ın 'evet' demesi için İsveç'in attığı adımları yazdı; 'İsveç, elbette, Türkiye'nin AB katılım sürecini destekleme sözü verdi ve ekonomik işbirliğini ve ikili ticareti güçlendirmeyi kabul etti.' SKY News sürecin en kısa sürede başlayacağını aktardı. Forbes ise 'Erdoğan, İsveç'in NATO Hedefini Desteklemeyi Kabul Etti' başlığını attı.

#5
Foto - Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

Karar İsveç basınında da geniş yer buldu. Expressen '420 gün ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki bir konferans salonunda saatlerce süren yoğun ve dramatik görüşmelerin ardından Pazartesi akşamı saat 22.15'te tarihi duyuru geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO başvurusunu onayladı' dedi. Omni 'Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine evet diyor' başlığını attı. İsveç devlet televizyonu SVT'de NATO üyeliğiyle ülkenin 200 yıllık tarafsızlık politikasının son bulacağına vurgu yapıldı. Aftonbladet Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi ve anlaşmaya vardı Dagens Industri 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı' dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

ABD merkezli CNN 'Türkiye, İsveç'i desteklemeyi seçti' başlıklı haberinde bir yıllık serüvenin artık sona yaklaştığını aktardı. Gelişmeleri yakından takip eden Arap medyası da 3'lü görüşmeyi mercek altına aldı. Katar Merkezli Al Jazeera ''Tarihi gün': Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO hedefini desteklemeyi kabul etti' başlığını tercih etti.

#7
Foto - Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu

Haberde karardan saatler önce Erdoğan'ın AB'ye yaptığı çağrıya dikkat çekildi.

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