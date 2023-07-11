2023-07-11 10:28:03 Türkiye'nin NATO kararı dünyada birinci manşet! New York Times'tan dikkat çeken F-16 yorumu
Türkiye NATO için kararını verdi. Vilnius'taki NATO zirvesinden bir gün önce kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Görüşmenin ardından İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakıldı. Türkiye'nin kararı kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin önce gelen gazetelerinden New York Times karar sonrası dikkat çeken bir F-16 yorumunda bulundu. Yunan basını ise 'Erdoğan yeşil ışık karşılığında ne aldı' sorusunu sordu ve Türkiye'nin elde ettiği kazanımları yazdı.