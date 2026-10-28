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Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi.

#1
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlenen silahlı saldırıda Suriye ordusu mensubu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

#2
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib kırsalındaki Fua beldesinde Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki 2 asker, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

#3
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Saldırı sonucu her iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.

#4
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerine ve olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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