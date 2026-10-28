Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlenen silahlı saldırıda Suriye ordusu mensubu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib kırsalındaki Fua beldesinde Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki 2 asker, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu her iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerine ve olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23