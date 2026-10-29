Bakan Çiftçi'den kuvvetli sağanak uyarısı! Uyarı kodu sarıdan turuncuya geçti!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'nin İstanbul dahil 30 il için turuncu ve sarı kod verdiğini belirten Bakan Çiftçi, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısını yaptı.
Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Kuvvetli sağanak bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kuvvetli sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Bakan Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini hatırlattı.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT! Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illere de dikkat çeken Bakan Çiftçi; sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
BAKAN ÇİFTÇİ: TEDBİR HAYAT KURTARIR İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.
Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
30 KENTE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI İşte Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodla uyardığı 30 ilin listesi...
TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER Muğla Antalya Mersin Adana
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER Balıkesir Aydın Burdur Bingöl Çanakkale Bursa Diyarbakır Denizli Gaziantep Elazığ Isparta Hatay İstanbul İzmir Kocaeli Malatya Kahramanmaraş Mardin Sakarya Muş Şanlıurfa Tunceli Yalova Batman Adıyaman Osmaniye
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23