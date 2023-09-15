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Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri belli oldu! İşte nüfusu en az olan ilçeler

2023-09-15 21:58:12
Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri belli oldu! İşte nüfusu en az olan ilçeler

TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri belli oldu. İşte, her geçen gün artan Türkiye nüfusuna karşı hala sakinliğini koruyabilen ilçelerimiz... TÜİK 2022 verilerinde Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri de ortaya çıktı. TÜİK'in yayımladığı veri raporları ile Türkiye'nin değişen demografik yapısı dikkat çekerken, kırsal ile kent farklılıkları da göze çarpıyor. TÜİK tarafından açıklanan 2022 raporunda, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili belli oldu. Rapora göre 90 bin nüfusun altında kalan Bayburt, en sakin il oldu. İstanbul'da ise bazı ilçeler neredeyse Avrupa ülkelerinin nüfusuna yaklaştı. Esenyurt, 970 bin nüfusu geçerek İstanbul ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip ediyor.

#1
Foto - Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri belli oldu! İşte nüfusu en az olan ilçeler

NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇELERİMİZ 1- YALIHÜYÜK KONYA Almanya ile Hollanda'ya işçi göçünden dolayı sayısı azalan, dışarıdan da göç almayan Yalıhüyük, 1532'lik nüfusu ile Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesidir. 2- HAN ESKİŞEHİR Birçok tarihi esere ev sahipliği yapan ilçe bu yüzden turist akınına uğramaktadır. Ancak göç almadığı için nüfusu 2045'tir.

#2
Foto - Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri belli oldu! İşte nüfusu en az olan ilçeler

3- YAYLADERE BİNGÖL Sülbüs Dağları'nda bulunan Yayladere'nin nüfusu 2052'dir. 4- KIZILÖREN AFYONKARAHİSAR Sanayileşme olmayan ilçede halk hayvancılıkla uğraşmaktadır. Nüfus ise 2161'dir. 5- İNHİSAR BİLECİK Toplam 4 mahallesi olan İnhisar'ın nüfusu 2183'tür. 6- KOFÇAZ KIRKLARELİ Yıldız Dağları'nın eteklerinde yer aldığı nüfusu az olan Kofçaz'ın nüfusu 2251'dir.

#3
Foto - Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri belli oldu! İşte nüfusu en az olan ilçeler

7- ÇELEBİ KIRIKKALE 1967'de belediye statüsüne giren ve 1990'da ilçe statüsünü kazanan Çelebi'de 2302 kişi yaşamaktadır.

#4
Foto - Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri belli oldu! İşte nüfusu en az olan ilçeler

8- BAYRAMÖREN ÇANKIRI İşçi göçü nedeniyle büyük bir nüfus kaybı yaşayan ilçede 2433 kişi yaşıyor. 9- HEMŞİN RİZE Türkiye'nin en az nüfusa sahip 9'uncu ilçesi olan Hemşin'de 2482 kişi yaşıyor. 10- OTLUKBELİ ERZİNCAN Eski ismi Karakulak olan Otlukbeli'nin nüfusu 2577 kişidir.

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