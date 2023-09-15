Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri belli oldu! İşte nüfusu en az olan ilçeler

TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri belli oldu. İşte, her geçen gün artan Türkiye nüfusuna karşı hala sakinliğini koruyabilen ilçelerimiz... TÜİK 2022 verilerinde Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri de ortaya çıktı. TÜİK'in yayımladığı veri raporları ile Türkiye'nin değişen demografik yapısı dikkat çekerken, kırsal ile kent farklılıkları da göze çarpıyor. TÜİK tarafından açıklanan 2022 raporunda, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili belli oldu. Rapora göre 90 bin nüfusun altında kalan Bayburt, en sakin il oldu. İstanbul'da ise bazı ilçeler neredeyse Avrupa ülkelerinin nüfusuna yaklaştı. Esenyurt, 970 bin nüfusu geçerek İstanbul ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip ediyor.