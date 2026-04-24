Türkiye'nin küresel erişimi için kritik zirve: Bakanlık ve THY yeni dönemi başlatıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler’in de yer aldığı görüşmede, turizmde uluslararası erişimin artırılması, uçuş ağlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak iş birliği başlıkları ele alındı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle havayolu kapasitesinin eşgüdüm içinde geliştirilmesi de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.