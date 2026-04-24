Türkiye'nin küresel erişimi için kritik zirve: Bakanlık ve THY yeni dönemi başlatıyor

Türk Hava Yollarında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından gerçekleştirilen görüşme, yeni dönemin ilk temaslarından biri olarak dikkat çekti. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, özellikle TGA’nın küresel tanıtım kampanyaları ile havayolu kapasitesinin uyumlu şekilde planlanması ve ortak hedeflerin netleştirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Uçuş Ağı ve Destinasyon Odağı Toplantıda, Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarına erişimi kolaylaştıracak uçuş planlamaları ile yeni pazar açılımları ele alındı. TGA tarafından yürütülen hedef pazar odaklı tanıtım faaliyetlerinin, THY’nin uçuş ağı genişleme stratejileriyle paralel ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Turizmin yıl geneline yayılması hedefi doğrultusunda ulaşım kapasitesinin etkin kullanımı değerlendirildi. Hedef Sürdürülebilir Turizm Büyümesi Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında yürütülecek eşgüdümlü çalışmaların, Türkiye’nin turizmdeki küresel konumunu daha da güçlendirmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen ikili görüşmenin sonunda Bakan Ersoy, yeni göreve atanan Ahmet Olmuştur’a başarı temennilerini ileterek yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulundu.