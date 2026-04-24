Türkiye'nin küresel erişimi için kritik zirve: Bakanlık ve THY yeni dönemi başlatıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler’in de yer aldığı görüşmede, turizmde uluslararası erişimin artırılması, uçuş ağlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak iş birliği başlıkları ele alındı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle havayolu kapasitesinin eşgüdüm içinde geliştirilmesi de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yollarının yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliği başlıklarını ayrıntılarıyla masaya yatırdı. Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler’de yer aldı. Görüşmede, Türkiye’nin turizmdeki büyüme ivmesini destekleyecek ulaşım stratejileri, havacılık-turizm entegrasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yürütülen uluslararası tanıtım faaliyetlerinin uçuş planlamalarıyla daha etkin şekilde eşleştirilmesi değerlendirildi.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Türk Hava Yollarımızın (THY) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Sayın Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleriyle uyumlu şekilde; Türkiye’nin uluslararası erişimini güçlendirecek, destinasyonlarımızın görünürlüğünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyor, yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum.”

Türk Hava Yollarında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından gerçekleştirilen görüşme, yeni dönemin ilk temaslarından biri olarak dikkat çekti. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, özellikle TGA’nın küresel tanıtım kampanyaları ile havayolu kapasitesinin uyumlu şekilde planlanması ve ortak hedeflerin netleştirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Uçuş Ağı ve Destinasyon Odağı Toplantıda, Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarına erişimi kolaylaştıracak uçuş planlamaları ile yeni pazar açılımları ele alındı. TGA tarafından yürütülen hedef pazar odaklı tanıtım faaliyetlerinin, THY’nin uçuş ağı genişleme stratejileriyle paralel ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Turizmin yıl geneline yayılması hedefi doğrultusunda ulaşım kapasitesinin etkin kullanımı değerlendirildi.   Hedef Sürdürülebilir Turizm Büyümesi Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında yürütülecek eşgüdümlü çalışmaların, Türkiye’nin turizmdeki küresel konumunu daha da güçlendirmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen ikili görüşmenin sonunda Bakan Ersoy, yeni göreve atanan Ahmet Olmuştur’a başarı temennilerini ileterek yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vay vay

Kaçar milyon maaş alıyorlar..
+90 (553) 313 94 23