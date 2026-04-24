Şok diyetler, zayıflama ürünleri... İşte 10 sosyal medya yalanı: Yağdan çok toplam enerji...

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
14
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sosyal medyada hızla yayılan şu şok diyetler yalanları artık iyice bıkkınlık getirdi...

#1
Sosyal medyada hızla yayılan “mucize diyetler”, “yağ yakan besinler” ve “yasaklı gıdalar” gibi iddialar kulağa cazip gelse de çoğu zaman bilimsel temelden uzaktır. Sağlıklı beslenme; popüler trendler ya da kısıtlayıcı listelerle değil, dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkündür.

#2
Sosyal medya, beslenme bilgisine erişimi kolaylaştırsa da aynı zamanda yanlış bilgilerin hızla yayılmasına da zemin hazırlar. Akşam'a göre; Bu nedenle "ne yediğimizi" belirlerken kaynağın güvenilirliği her zaman sorgulanmalı. Sağlıklı beslenme trendlerden değil, bilimsel gerçeklerden beslenir.

#3
1-Yağların tamamen kesilmesi kilo kontrolü sağlamaz; aksine hormon dengesi ve metabolizma için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Zeytinyağı ve ceviz gibi sağlıklı yağlar vücut için gerekli. Asıl sorun, yağdan çok toplam enerji dengesinin bozulması.

#4
2-Karbonhidratları tamamen hayatımızdan çıkarmak da doğru değil. Vücudun temel enerji kaynağı karbonhidrattır. Burada önemli olan rafine ve işlenmiş ürünler yerine tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler gibi kaliteli kaynakları tercih etmek.

#5
3-"Detoks içecekleri" ise sanıldığı gibi vücudu temizlemez. Vücudun detoks sistemi karaciğer ve böbrekler aracılığıyla zaten çalışır. Bu içeceklerin faydası varsa bile bu, yalnızca su tüketimini artırmalarıyla ilişkili.

#6
4-Protein yalnızca hayvansal kaynaklardan alınmaz. Mercimek, nohut gibi baklagiller de doğru kombinasyonlarla tüm aminoasit ihtiyaçlarını karşılayabilir. Filizlendirme ve fermantasyon gibi yöntemler de bitkisel proteinlerin biyoyararlanımını artırır.

#7
5-Yeme saatinden çok toplam kalori dengesi kilo yönetiminde belirleyici. "Akşam 18.00'den sonra yemek kilo aldırır" düşüncesi bilimsel değil. Önemli olan günün toplam beslenme düzeni.

#8
6-Salata sağlıklı; ancak içine eklenen soslar ve kızartmalar onu yüksek kalorili bir öğüne dönüştürebilir. Dengeli bir salata, sebze, protein ve sağlıklı yağ içermeli.

#9
7-Laktozsuz ya da glütensiz ürünler, yalnızca intoleransı olan bireyler için gerekli. Gereksiz tüketimleri besin çeşitliliğini azaltabilir ve uzun vadede bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

#10
8-Tatlıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak sürdürülebilir değil. Önemli olan porsiyon kontrolü ve tüketim sıklığı.

#11
9-Kahve tek başına yağ yakmaz; sadece kafein nedeniyle kısa süreli metabolik bir artış sağlayabilir. Şekerli ve aromalı kahveler ise tam tersi etki yaratabilir.

#12
10-"Şekersiz" ibaresi her zaman sağlıklı anlamına gelmez. Birçok ürün yapay tatlandırıcılar içerebilir. Bu nedenle etiket okumak, bilinçli beslenmenin en önemli adımlarından biri.

#13
Sağlıklı beslenmede en önemli unsur; hızlı çözümler değil, bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmak. Moda diyetlere değil, bilime kulak vermek gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23