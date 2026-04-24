Şok diyetler, zayıflama ürünleri... İşte 10 sosyal medya yalanı: Yağdan çok toplam enerji...

Sosyal medyada hızla yayılan şu şok diyetler yalanları artık iyice bıkkınlık getirdi...
Sosyal medyada hızla yayılan “mucize diyetler”, “yağ yakan besinler” ve “yasaklı gıdalar” gibi iddialar kulağa cazip gelse de çoğu zaman bilimsel temelden uzaktır. Sağlıklı beslenme; popüler trendler ya da kısıtlayıcı listelerle değil, dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkündür.
Sosyal medya, beslenme bilgisine erişimi kolaylaştırsa da aynı zamanda yanlış bilgilerin hızla yayılmasına da zemin hazırlar. Akşam'a göre; Bu nedenle "ne yediğimizi" belirlerken kaynağın güvenilirliği her zaman sorgulanmalı. Sağlıklı beslenme trendlerden değil, bilimsel gerçeklerden beslenir.
1-Yağların tamamen kesilmesi kilo kontrolü sağlamaz; aksine hormon dengesi ve metabolizma için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Zeytinyağı ve ceviz gibi sağlıklı yağlar vücut için gerekli. Asıl sorun, yağdan çok toplam enerji dengesinin bozulması.
2-Karbonhidratları tamamen hayatımızdan çıkarmak da doğru değil. Vücudun temel enerji kaynağı karbonhidrattır. Burada önemli olan rafine ve işlenmiş ürünler yerine tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler gibi kaliteli kaynakları tercih etmek.
3-"Detoks içecekleri" ise sanıldığı gibi vücudu temizlemez. Vücudun detoks sistemi karaciğer ve böbrekler aracılığıyla zaten çalışır. Bu içeceklerin faydası varsa bile bu, yalnızca su tüketimini artırmalarıyla ilişkili.
4-Protein yalnızca hayvansal kaynaklardan alınmaz. Mercimek, nohut gibi baklagiller de doğru kombinasyonlarla tüm aminoasit ihtiyaçlarını karşılayabilir. Filizlendirme ve fermantasyon gibi yöntemler de bitkisel proteinlerin biyoyararlanımını artırır.
5-Yeme saatinden çok toplam kalori dengesi kilo yönetiminde belirleyici. "Akşam 18.00'den sonra yemek kilo aldırır" düşüncesi bilimsel değil. Önemli olan günün toplam beslenme düzeni.
6-Salata sağlıklı; ancak içine eklenen soslar ve kızartmalar onu yüksek kalorili bir öğüne dönüştürebilir. Dengeli bir salata, sebze, protein ve sağlıklı yağ içermeli.
7-Laktozsuz ya da glütensiz ürünler, yalnızca intoleransı olan bireyler için gerekli. Gereksiz tüketimleri besin çeşitliliğini azaltabilir ve uzun vadede bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir.
8-Tatlıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak sürdürülebilir değil. Önemli olan porsiyon kontrolü ve tüketim sıklığı.
9-Kahve tek başına yağ yakmaz; sadece kafein nedeniyle kısa süreli metabolik bir artış sağlayabilir. Şekerli ve aromalı kahveler ise tam tersi etki yaratabilir.
10-"Şekersiz" ibaresi her zaman sağlıklı anlamına gelmez. Birçok ürün yapay tatlandırıcılar içerebilir. Bu nedenle etiket okumak, bilinçli beslenmenin en önemli adımlarından biri.
Sağlıklı beslenmede en önemli unsur; hızlı çözümler değil, bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmak. Moda diyetlere değil, bilime kulak vermek gerekir.
