'Türkiye'nin S-400 sorunu çözülecek' dedi! Topa tutuldu
'Türkiye'nin S-400 ve F-35 sorunu yakın zamanda çözülecek' diyen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ülkesinde resmen 'hain' ilan edildi.
'Türkiye'nin S-400 ve F-35 sorunu yakın zamanda çözülecek' diyen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ülkesinde resmen 'hain' ilan edildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, içerde "sömürge valisi" dışarıda ise "hain" olmakla suçlanıyor.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), Barrack'ı Türkiye'nin dış politika pozisyonlarını korumakla suçladı. "Tom Barrack'ın kendi Orta Doğu politikası var" başlıklı haberde, "Amerikalı büyükelçilerin görev yaptıkları yerlerde ABD politikasını savunmaları beklenir, kendilerine ev sahipliği yapan ülkeleri ABD'nin politikasına karşı savunmaları değil. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a bunun hatırlatılması gerekiyor olabilir" sözleriyle Barrack topa tutuldu.
Barrack'ın Orta Doğu'da demokrasiden ziyade güçlü liderlerin başını çektiği monarşilerin başarılı olduğu şeklindeki açıklamalarına dikkat çekilen yorumda, "Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'nda 30 dakika içerisinde Orta Doğu'ya demokrasiden uzak durma telkininde bulunmayı, Hizbullah ile iş birliğini teşvik etmeyi, Lübnan'daki ateşkesi küçümsemeyi, Lübnan'daki görüşmelere İran'ın da dahil edilmesi çağrısı yapmayı, Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi alımını hafife almayı ve Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı" ifadelerine yer verildi.
Yazıda, Barrack'ın "Hizbullah'ın aynı zamanda bir siyasi örgüt olduğu" ve "İsrail ile Hizbullah'ın aynı ölçüde güvenilmez oldukları" açıklamaları da eleştirildi.
ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen F-35 savaş uçağı satılmasını da savunduğu belirtilen yorumda, "Kendisi bu durumu, Yunanistan'ın 1990'lı yıllarda Kıbrıs üzerindeki bir anlaşmazlığı çözmek amacıyla edindiği S-300 hava savunma sistemleriyle bir tuttu. Oysa bu alım, ilgili ABD yaptırımları yürürlüğe girmeden çok önce gerçekleşmişti" ifadeleri kullanıldı.
Antalya Diplomasi Forumu'nda kendisine İsrail'in Türkiye'den korkup korkmadığı sorulduğunda Barrack'ın İsrail'e geri adım atma uyarısı yaptığı ve "Türkiye, öyle hafife alınacak bir ülke değil" açıklamasını yaptığına dikkat çekilen yorumda, "Bu da ne demek oluyor? Bunun yerine Erdoğan'a Hamas'ı methetmekten geri durmasını tavsiye etmesi gerek" ifadelerine yer verildi.
KAYNAK: ODATV
