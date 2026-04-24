  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de belki de kimsenin haberdar olmadığı o İHA'yı sessiz sedasız aldılar! Hemen havalandırdılar Birçok kişinin otomatik refleksi... Yağmur yağarken sakın pencereleri kapatmayın! 'İnşallah' diyerek gönülleri fethetmişti! Ünlü yıldıza Kuran-ı Kerim hediye edildi! Merkez Bankasının rezervleri artmaya devam ediyor Bir fincan kahve deyip geçmeyin... Kahve tüketmeyi bıraktığınızda saçınıza neler olur? Juraj Blanar 'bir karar vermemiz gerekiyor' diyerek duyurdu: Türkiye'nin yolunu izleyelim Bu yumurta 30 milyon dolar! 3 dakikada satıldı! Kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış
Gündem
8
Yeniakit Publisher
'Türkiye'nin S-400 sorunu çözülecek' dedi! Topa tutuldu
Haber Merkezi

'Türkiye'nin S-400 ve F-35 sorunu yakın zamanda çözülecek' diyen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ülkesinde resmen 'hain' ilan edildi.

1
#1
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, içerde "sömürge valisi" dışarıda ise "hain" olmakla suçlanıyor.

#2
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), Barrack'ı Türkiye'nin dış politika pozisyonlarını korumakla suçladı. "Tom Barrack'ın kendi Orta Doğu politikası var" başlıklı haberde, "Amerikalı büyükelçilerin görev yaptıkları yerlerde ABD politikasını savunmaları beklenir, kendilerine ev sahipliği yapan ülkeleri ABD'nin politikasına karşı savunmaları değil. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a bunun hatırlatılması gerekiyor olabilir" sözleriyle Barrack topa tutuldu.

#3
Barrack'ın Orta Doğu'da demokrasiden ziyade güçlü liderlerin başını çektiği monarşilerin başarılı olduğu şeklindeki açıklamalarına dikkat çekilen yorumda, "Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'nda 30 dakika içerisinde Orta Doğu'ya demokrasiden uzak durma telkininde bulunmayı, Hizbullah ile iş birliğini teşvik etmeyi, Lübnan'daki ateşkesi küçümsemeyi, Lübnan'daki görüşmelere İran'ın da dahil edilmesi çağrısı yapmayı, Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi alımını hafife almayı ve Türkiye adına İsrail'i tehdit etmeyi başardı" ifadelerine yer verildi.

#4
Yazıda, Barrack'ın "Hizbullah'ın aynı zamanda bir siyasi örgüt olduğu" ve "İsrail ile Hizbullah'ın aynı ölçüde güvenilmez oldukları" açıklamaları da eleştirildi.

#5
ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen F-35 savaş uçağı satılmasını da savunduğu belirtilen yorumda, "Kendisi bu durumu, Yunanistan'ın 1990'lı yıllarda Kıbrıs üzerindeki bir anlaşmazlığı çözmek amacıyla edindiği S-300 hava savunma sistemleriyle bir tuttu. Oysa bu alım, ilgili ABD yaptırımları yürürlüğe girmeden çok önce gerçekleşmişti" ifadeleri kullanıldı.

#6
Antalya Diplomasi Forumu'nda kendisine İsrail'in Türkiye'den korkup korkmadığı sorulduğunda Barrack'ın İsrail'e geri adım atma uyarısı yaptığı ve "Türkiye, öyle hafife alınacak bir ülke değil" açıklamasını yaptığına dikkat çekilen yorumda, "Bu da ne demek oluyor? Bunun yerine Erdoğan'a Hamas'ı methetmekten geri durmasını tavsiye etmesi gerek" ifadelerine yer verildi.

#7
KAYNAK: ODATV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

S400 sorunu çözülecek demesi bile alaycı..

Vahap

Ona karşı çıkanlar yahudi uşklarıdır ve bize f36 verdirmezler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlaline karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı...
Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı
Gündem

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı

Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Milli ..
Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı
Gündem

Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret eden bir anaokulu kafilesinde yaşananlar, sosyal medya..
Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı!
Dünya

Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı!

Güney Amerika’nın önde gelen hayvancılık ülkelerinden biri olan ve “sığır etinin cenneti” olarak bilinen Arjantin’de, eşek eti satılmaya baş..
23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı
Gündem

23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtlarını döndü. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakk..
Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!
Avrupa

Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!

İtalya’nın başkenti Roma'da gerçekleşen korkunç cinayetin ardından sırra kadem basan milletvekili Marco Valeri, güvenlik güçlerinin titiz ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23