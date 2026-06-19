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Türkiye'nin kritik maçı öncesi... Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'nin kritik maçı öncesi... Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Paraguay maçı öncesi bu yaşananlar tüm ülkenin ritmini bozacak cinsten...

#1
Foto - Türkiye'nin kritik maçı öncesi... Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

#2
Foto - Türkiye'nin kritik maçı öncesi... Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'a verdiği röportajda yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

#3
Foto - Türkiye'nin kritik maçı öncesi... Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Avustralya maçında çok üzüldüklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye’de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor.

#4
Foto - Türkiye'nin kritik maçı öncesi... Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

#5
Foto - Türkiye'nin kritik maçı öncesi... Montella'dan flaş sözler: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Oyunculara yapıcı eleştiriler yapılması gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor." şeklinde konuştu.

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