Türkiye’nin konuştuğu Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili flaş gelişme! Buyrun, buradan yakın! Gözaltına alınma korkusundan bunu yaptılar

Dilan ve Engin Polat çifti yayınladıkları açıklamada, "Çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur." deyip, "Kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadelerini kullanmışlardı. TV 8'de Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programında Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Programa konuk olan gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin İstanbul dışına yerleştiğini ileri sürdü.