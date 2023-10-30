2023-10-30 16:46:31 Türkiye’nin konuştuğu Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili flaş gelişme! Buyrun, buradan yakın! Gözaltına alınma korkusundan bunu yaptılar
MASAK tarafından mal varlıklarına el konulan ve haklarında dört suçtan soruşturma açılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın İstanbul’u terk ettiği iddia edildi. Polat çiftinin gece yarısı baskınıyla gözaltına alınma endişesi nedeniyle İstanbul'a yakın bir yerde yaşamaya başladıkları ve her gün İstanbul'a oradan gelip gittikleri öne sürüldü. Öte yandan Polat çiftinin avukatları ve yakınlarının mallarına tedbir konuldu.