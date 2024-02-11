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Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

2024-02-11 07:20:38
Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu iller, ilginç bir veriyi de ortaya koydu. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre; bazı illerde kanser kaynaklı ölümler daha yüksek oranda görülüyor. İşte Türkiye'nin kanser haritası... Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok görülen ölümcül hastalıklardan biri. Fakat Türkiye'nin bazı illerinde kanser sebebiyle ölümler daha fazla görülüyor. İşte kanserin en çok ve en az can aldığı o iller...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER 10 - İSTANBUL - .8

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

3- IĞDIR - ,6

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL! 1 - AĞRI - !,8

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER 10 - YOZGAT - ,6

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

7 - ÇORUM - ,9

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

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Foto - Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...

KANSERDEN ÖLÜM ORANLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL! 1 - SİİRT - %8,5

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