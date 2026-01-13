Türkiye'nin İran kararı ortaya çıktı! Teyakkuz haline geçildi

İran’a yönelik muhtemel bir dış müdahalenin, bölgede daha fazla istikrarsızlık doğurabileceğinin altı çizilirken, bölgesel istikrarın korunmasının önemine vurgu yapıldı. Ankara, sorunu, İran’ın kendi içinde çözmesinin en ideali olduğu görüşünü dile getirirken, Tahran’ın sahip olduğu dinamiklerin ve coğrafi özelliklerin Suriye ya da Irak olmadığının unutulmaması gerektiği kaydedildi.