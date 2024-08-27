Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Raporda, düşük görünürlük yetenekleriyle bilinen GJ-11’in özellikle PLA-N’nin (Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri) en yeni uçak gemileri ve büyük güverteli amfibi hücum gemileriyle Çin’in deniz havacılığını önemli ölçüde geliştirebileceği belirtilmekte. Ayrıca haberde, sahanın SİHA’ların güverte kullanımı ve manevrası için bir test ve eğitim alanı olarak hizmet verebileceği aktarılmakta. Buna ek olarak Google Earth üzerinden elde edilebilen uydu görüntüleri, Mayıs ayında Changxing Adası’nın en güneydoğu ucundaki alanda GJ-11 ile boyut ve şekil olarak tamamen eşleşen bir çift yeşil renkli insansız savaş uçaklarını gösteriyordu.