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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

2024-08-27 22:42:26
Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Çin’in GJ-11 Sharp Sword adı verilen insansız hava aracının görüntüsü ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

#1
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Çin’in GJ-11 Sharp Sword adı verilen insansız hava aracı, gerçekleştirilen bir test uçuşu sırasında görüntülendi.

#2
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Çin’in flying wing (uçan kanat) konseptine yönelik geliştirmiş olduğu GJ-11 Sharp Sword İHA, son gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında görüntülendi.

#3
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Bu bağlamda Şangay’daki Changxing Adası’ndaki bir test ve eğitim sahasında Çin’in gizli GJ-11 Sharp Sword İHA’sına ait maketler görülmüştü.

#4
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

GJ-11’in bulunduğu asfalt bir apron ve diğer destek tesislerinin yer aldığı bu sahada inşaat, geçen sonbaharda başlamıştı. The War Zone’un raporuna göre söz konusu maketler, Type 076 amfibi hücum gemisinin inşasına yakın bir konumda bulunuyor ve taşıyıcı ile amfibi hücum gemisi operasyonlarına yönelik hazırlık yapıldığını işaret ediyor.

#5
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Raporda, düşük görünürlük yetenekleriyle bilinen GJ-11’in özellikle PLA-N’nin (Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri) en yeni uçak gemileri ve büyük güverteli amfibi hücum gemileriyle Çin’in deniz havacılığını önemli ölçüde geliştirebileceği belirtilmekte. Ayrıca haberde, sahanın SİHA’ların güverte kullanımı ve manevrası için bir test ve eğitim alanı olarak hizmet verebileceği aktarılmakta. Buna ek olarak Google Earth üzerinden elde edilebilen uydu görüntüleri, Mayıs ayında Changxing Adası’nın en güneydoğu ucundaki alanda GJ-11 ile boyut ve şekil olarak tamamen eşleşen bir çift yeşil renkli insansız savaş uçaklarını gösteriyordu.

#6
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Raporda, GJ-11 maketlerinin Changxing Adası’ndaki sahada görülmesinin, denizcilikle ilgili hedeflerle kesin bir bağlantısı olmasa da, Çin’in uçak gemisi ve amfibi hücum gemisi kabiliyetlerini gizli jet motorlu insansız hava araçlarıyla geliştirme konusundaki kararlılığına güçlü bir şekilde işaret etmektedir.

#7
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Ayrıca Asia Times, bu ay Çin’in Type 076 amfibi hücum gemisinin, uçak ve hücum kuvvetleri taşıyan SİHA’ları ve diğer sabit kanatlı insansız hava araçlarını barındırabildiği için olası bir Tayvan çatışmasında insansız hava aracı taşıyıcısı olarak hizmet verebileceğini belirtmişti.

#8
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

Çin'in GJ-11'i TUSAŞ'ın ANKA-3'üne benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Çinliler ANKA-3'ü kopyaladı" yorumları yapıldı.

#9
Foto - Türkiye'nin insansız savaş uçağı Anka-3'ü kopyaladılar

KAYNAK: DEFENCETURK

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