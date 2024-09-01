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Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

2024-09-01 11:05:25
Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

İlk yerli amfibi çıkarma gemisi TCG Anadolu'dan sonra şimdi de ilk yerli uçak gemisi projesi hayata geçiriliyor. İşte detaylar..

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Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

Savunma sanayiinde büyük bir sıçrama yapan ve yerli üretim gücüyle dünyada dikkatleri üzerine çeken Türkiye, şimdi de Milli Uçak Gemisi (MUG) projesinin üretimi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen programda, Türkiye'nin milli sistem ve cihazlarla donatılacak, milli silahların kullanılacağı MİLDEN projesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alacağını vurgulamış, Donanmamızın mevcut amiral gemisi Anadolu’nun ardından, uçak gemimiz için de çalışmalarımız sürüyor. SİHA gemimizden sonra uçak gemimizin de donanmaya katılmasıyla Türk deniz kuvvetleri çok daha üst bir lige çıkacak. ifadesini kullanmıştı.

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Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

İKİ PİSTİ BULUNACAK 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşma kapasitesine sahip olacak. MUG üzerinde biri kısa, diğeri uzun olmak üzere iki pist yer alacak. Kısa pist, İHA ve SİHA’lar için tasarlanmışken, uzun pist ise donanmanın Hürjet versiyonu, KAAN ve KIZILELMA gibi hava araçlarının iniş ve kalkışları için kullanılacak. MUG’un tasarımında, hava araçlarının rampadan kendi motor güçleriyle kalkış yapmasını sağlayan bir model tercih edildi. Bu sistem, İngiliz ve Rus uçak gemilerinde yıllardır kullanılmakta olup, ülkelerin milli savunma önceliklerine ve harekât kabiliyetine göre seçiliyor. İnsanlı ve insansız uçaklar, özel olarak tasarlanmış eğimli pistten kalkış yapacak ve iniş sırasında kancalı durdurma sistemiyle güvenli iniş gerçekleştirecek.

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Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

YERLİ FİRMALAR KOLLARI SIVADI Tersane Komutanlığı'na bağlı Dizayn Proje Ofisi tarafından geliştirilen ve 6 ay önce tanıtımı yapılan MUG'da, TUSAŞ, Baykar, Roketsan ve Aselsan gibi öncü savunma sanayii firmalarının tamamen yerli savunma sistemleri ve milli platformları kullanılacak. Milli Uçak Gemisi, insansız hava araçları, insanlı uçaklar ve helikopterler dahil olmak üzere 50 hava aracını taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS) ile donatılacak olan gemiden, Hisar hava savunma füzeleri ve Çakır seyir füzeleri de ateşlenebilecek.

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Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

1- Uzun pistten KAAN ve TB3 kalkacak. 2- HÜRJET de uçak gemisine konuşlanacak. 3- Kısa pistten İHA-SİHA'lar kalkacak. 4- Uçaklar, inişte kancalı sistemle duracak. 5- Gemide 35-40 adet hava aracı olacak.

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Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

285 METRE UZUNLUĞUNDA Uzunluk: 285 metre Genişlik: 72 metre Draft: 10.1 metre Deplasman: 60.000 ton Hız: 25 knot Ana Tahrik: COGAG, 4 adet gaz türbin makine

#7
Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

TCG ANADOLU'NUN 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE Tasarım aşaması tamamlanan ve Şubat ayında tanıtılan MUG, insanlı ve insansız hava araçlarının iniş ve kalkışlarına uygun olarak geliştirildi. Şu anda güç aktarım sistemleri ve kritik parçaların üretimi için işbirliği olanakları araştırılan MUG, Türk donanmasını okyanus ötesine taşıyacak. Su altı hacmi ile donanmanın gözbebeği olan ilk İHA gemisi Anadolu'nun iki katı büyüklüğüne ulaşacak.

#8
Foto - Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

HİNDİSTAN'IN İLK UÇAK GEMİSİYLE BENZEŞİYOR Aralarında organik bir bağ bulunmasa da "Yerli Uçak Gemisi Projesi" Hindistan'ın İlk yerli uçak gemisi INS Vikrant (IAC-1) ile benzerlik gösteriyor. Hindistan'ın yakın zamanda tamamlayarak envantere kattığı, ancak hâlâ uçak testlerinin sürdüğü yerli uçak gemisi INS Vikrant 262 metre uzunluk, 62 metre genişliğe sahip. 45 bin ton deplasmana sahip gemi, 30 knot (56 km/s) hız yapabiliyor.

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Yorumlar

Kartalbey

Ordu tabii ki daha iyi bilir ama muhtemelen tek gemide kalınmayacak gibi. Allah yollarını açık etsin de bu teğmenlerin mezuniyette askeri maskeriz demeleri tehlikenin ayak sesi olmasın. Buna dikkat etmek gerek zira epeydir bazı yazarlar ne hikmetse bu konuya dikkat çeken yazılar yapıyorlar.
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