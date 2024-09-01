Türkiye'nin ilk Milli Uçak Gemisi için geri sayım başladı

İKİ PİSTİ BULUNACAK 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşma kapasitesine sahip olacak. MUG üzerinde biri kısa, diğeri uzun olmak üzere iki pist yer alacak. Kısa pist, İHA ve SİHA’lar için tasarlanmışken, uzun pist ise donanmanın Hürjet versiyonu, KAAN ve KIZILELMA gibi hava araçlarının iniş ve kalkışları için kullanılacak. MUG’un tasarımında, hava araçlarının rampadan kendi motor güçleriyle kalkış yapmasını sağlayan bir model tercih edildi. Bu sistem, İngiliz ve Rus uçak gemilerinde yıllardır kullanılmakta olup, ülkelerin milli savunma önceliklerine ve harekât kabiliyetine göre seçiliyor. İnsanlı ve insansız uçaklar, özel olarak tasarlanmış eğimli pistten kalkış yapacak ve iniş sırasında kancalı durdurma sistemiyle güvenli iniş gerçekleştirecek.