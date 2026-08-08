Sözleşme sessiz sedasız imzalandı! Patır patır jet motorlu JDAM üretilecek

Bu noktada Boeing, programa bugüne kadar kendi kaynaklarından yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Gelişmeyle ilgili olarak Boeing Precision Engagement Systems Başkan Yardımcısı Bob Ciesla, “GBU-75’in üretiminin ölçeklendirilmesi, ABD ve uluslararası kuvvetlere yönelik uzun menzilli kara ve deniz tabanlı tehditleri bertaraf etmek üzere tasarlanmış, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacak.” dedi. BSU-111/B kanat ve motor kiti, JDAM ailesine yapılan en son geliştirme olarak öne çıkıyor. JDAM ailesinde daha önce bombaya, yaklaşık 15 deniz mili menzil sağlayan bir kuyruk kiti ve bu mesafeyi 40 deniz miline çıkaran bir kanat kiti eklenmişti. Kratos tarafından tasarlanan TDI-J85 motoru ise menzili 300 deniz milinin üzerine çıkarıyor.