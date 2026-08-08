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Sözleşme sessiz sedasız imzalandı! Patır patır jet motorlu JDAM üretilecek

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Sözleşme sessiz sedasız imzalandı! Patır patır jet motorlu JDAM üretilecek

ABD Hava Kuvvetleri, 300 deniz milinin üzerinde menzile ulaşabilen jet motorlu GBU-75 JDAM LR’ın ilk üretim partisi için Boeing ile 75 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

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Foto - Sözleşme sessiz sedasız imzalandı! Patır patır jet motorlu JDAM üretilecek

ABD Hava Kuvvetleri, 300 deniz milinden (yaklaşık 556 km) fazla menzile ulaşabilen jet motorlu güdümlü mühimmatın ilk parti üretimi için Boeing ile 75 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Defense News tarafından yapılan habere göre Boeing’in BSU-111/B Faydalı Yük Teslim Birimi (Payload Delivery Unit), 500 librelik (yaklaşık 227 kg) bir Joint Direct Attack Munition’ı (JDAM) kanat ve turbojet motor kitiyle donatarak uzun menzilli JDAM’a (JDAM LR) dönüştürüyor. GBU-75 olarak adlandırılan sistem, seyir füzesi menziline ulaşabilen uzun menzilli bir güdümlü mühimmat niteliği taşıyor.

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Foto - Sözleşme sessiz sedasız imzalandı! Patır patır jet motorlu JDAM üretilecek

Bu noktada Boeing, programa bugüne kadar kendi kaynaklarından yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Gelişmeyle ilgili olarak Boeing Precision Engagement Systems Başkan Yardımcısı Bob Ciesla, “GBU-75’in üretiminin ölçeklendirilmesi, ABD ve uluslararası kuvvetlere yönelik uzun menzilli kara ve deniz tabanlı tehditleri bertaraf etmek üzere tasarlanmış, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacak.” dedi. BSU-111/B kanat ve motor kiti, JDAM ailesine yapılan en son geliştirme olarak öne çıkıyor. JDAM ailesinde daha önce bombaya, yaklaşık 15 deniz mili menzil sağlayan bir kuyruk kiti ve bu mesafeyi 40 deniz miline çıkaran bir kanat kiti eklenmişti. Kratos tarafından tasarlanan TDI-J85 motoru ise menzili 300 deniz milinin üzerine çıkarıyor.

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Foto - Sözleşme sessiz sedasız imzalandı! Patır patır jet motorlu JDAM üretilecek

JDAM LR’ın kabiliyetleri kara hedeflerine yönelik saldırıların ötesine geçiyor. QuickStrike Long Range mayın varyantında, sistem gemi takip sensörü taşıyan bir bombayla birlikte kullanılıyor. Yine Defense News’e göre Boeing, bu mühimmatın Hava Kuvvetleri bağlısı bombardıman uçaklarına çok sayıda yüklenmesine yönelik konseptleri de gösterdi ancak Hava Kuvvetleri tarafından bu varyant için henüz bir alım kararı açıklanmadı. Utah’taki Hill Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan “Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi”, hem ABD Hava Kuvvetleri hem de ABD Donanması için JDAM tedarik ediyor. Bu bağlamda ilk GBU-75’ler ABD Donanması’na teslim edilecek.

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Foto - Sözleşme sessiz sedasız imzalandı! Patır patır jet motorlu JDAM üretilecek

ABD Donanması, söz konusu mühimmatı Nisan ayında Kaliforniya açıklarındaki Point Mugu Deniz Test Sahası üzerinde Super Hornet uçaklarından 2 adet JDAM LR bırakarak test etmişti. 1 Nisan’daki testte mühimmat uçaktan sorunsuz şekilde ayrıldı, motorunu çalıştırdı ve hedefin birkaç metre yakınına düşmeden önce 34 dakika uçtu. 3 Nisan’daki ikinci testte ise irtifa değişiklikleri ve manevralar gerçekleştirildi. Her iki mühimmat da yaklaşık 200 deniz mili mesafe kat etti. Nisan ayında gerçekleştirilen testlerin ardından konuşan ABD Donanması Hassas Taarruz Silahları Program Yöneticisi Kaptan Sarah Abbott, filodaki JDAM’lere daha uzun mesafeden angajman kabiliyeti kazandırılması gerektiğini vurguladı. Abbott, “Sahadaki Deniz Hava Kuvvetleri JDAM sistemlerine yoğun şekilde güvenmeye devam ederken program, filoya daha uzun mesafeden angajman kabiliyeti sağlanması yönünde kritik bir ihtiyaç olduğunun farkında. Bu yeni kabiliyet, pilotların hedeflere çok daha güvenli mesafelerden angaje olmasını sağlayarak, çekişmeli ortamlarda taktik avantajın korunmasına imkân veriyor.” ifadelerini kullandı.

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