Türkiye'nin havası temiz tek ili Artvin

Türk Toraks Derneği ve Ajans Press'in derlediği bilgilere göre Türkiye'nin en kirli ve temiz havaya sahip illeri belli oldu. 2017 yılında Türkiye'de sadece bir ilin havası temiz çıktı. İstanbul'da da yapılan incelemelerde havası en kirli ilçe Esenyurt olarak belirlendi. İşte Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri.
Avrupa Birliği limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik olduğu tespit edildi. 62 istasyonda ise saptanan limit aşımının 180 günden daha fazla olduğu görüldü. Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alındığında, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olması dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en kirli 5 şehri şöyle:
1. Bursa
2. Manisa
3. Adana
4. Denizli
5. Niğde
81 ilden 80'nin havası kirli
Türkiye’nin havası temiz olan tek ili ise Artvin olarak belirlendi.
Büyükşehirlere göre en kirli ilçeler
İstanbul: Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.
İzmir: Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında yer aldı.
Ankara: Başkente bakıldığında da limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler şeklinde görüldü.
2017 Hava Kirliliği Raporu açıklandı: İşte 2017'nin en kirli illeri
2017 Hava Kirliliği Raporu açıklandı: İşte 2017'nin en kirli illeri TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2017 Hava Kirliliği Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havasının temiz olduğu belirtildi.