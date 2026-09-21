Türkiye'den gönderilen domates ve biberleri acil koduyla imha ettiler
Türkiye'den iki Avrupa ülkesine gönderilen domates ve biberler apar topar imha edildi. İmha sebebi ise herkesin canını sıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den iki Avrupa ülkesine gönderilen domates ve biberler apar topar imha edildi. İmha sebebi ise herkesin canını sıktı.
Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği alarm sistemi RASFF'ta 16 Eylül tarihinde Türkiye menşeli sebzelerle ilgili iki ayrı pestisit bildirimi yayımlandı. Bildirimlerden biri Bulgaristan'da sınırda durdurulan biberlere, diğeri ise Romanya'da tespit edilen cherry domateslere ilişkin.
Bulgaristan tarafından yapılan sınır reddi bildiriminde, Türkiye menşeli dolmalık biberlerde Formetanate adlı pestisit kalıntısı tespit edildi. 15 Eylül'de yapılan analizde Formetanate miktarı 0,339 ± 0,170 mg/kg olarak ölçüldü. RASFF kaydında izin verilen maksimum kalıntı limiti ise 0,01 mg/kg olarak belirtiliyor.
Ölçülen nominal değer, izin verilen maksimum seviyenin yaklaşık 34 katı. Bildirimde risk kararı ciddi olarak sınıflandırıldı. Ürün için alınan önlem ise imha oldu. Ayrıca ürünün henüz piyasaya sürülmediği belirtildi.
Aynı tarihte Romanya tarafından yapılan başka bir RASFF bildiriminde ise Türkiye menşeli cherry domateslerde iki farklı pestisit kalıntısının maksimum kalıntı limitlerini aştığı bildirildi.
Bu pestisitlere uzun süre boyunca yüksek miktarlarda maruziyet söz konusu olduğunda sinir sistemi, tiroid, karaciğer, böbrekler ve üreme sistemi gibi organlarda önemli zararlar söz konusu oluyor.
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