2022-08-23 16:55:37 Türkiye'nin gücünü ortaya koydu! Satın almak için resmen sıraya girdiler
Türk savunma sanayii Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya kanıtladı. Türkiye'nin yerli silah hazinesi herkesin ilgi odağı oldu. İHA'lar, SiHA'lar, TİHA'lar derken tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Herkes Türk savunma sanayinin yerli silahlarını satın almak istiyor. Peki, Türkiye'nin yerli silahları neler? Türkiye'nin yeni nesil silahları hangileri? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli silahlar...