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Yaşam
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Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

2023-05-09 16:38:01
Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

Van Gölü kıyısında bulunan el değmemiş koylar adeta göz kamaştırıyor.

#1
Foto - Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Van Gölü kıyısında turkuaz rengin bembeyaz kumlarla buluşmasıyla Maldivler'e benzetilen Reşadiye'deki koylar, turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak ön plana çıkıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

Van Gölü’nün güneyinde bulunan maviyle yeşilin buluştuğu noktalardan biri olan Reşadiye, 9 kilometrelik kumsalıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor.

#3
Foto - Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

Tatvan ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Yelkenli köyü bölgeleri henüz yeterince keşfedilmemiş doğaya ve koya sahipken, vatandaşlar ise buralara gitmek için zorlu bir yol gitmesi gerekiyor.

#4
Foto - Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

Vatandaşlardan Mücahit Tarlan, bu koyun turizm açısından önemli bir yer olduğunu ve yetkililerin bir an önce koyu tanıtma konusunda desteklerini beklediklerini ifade etti.

#5
Foto - Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

#6
Foto - Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

#7
Foto - Türkiye'nin gizli kalmış koyları! Burası Maldivler değil Türkiye

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