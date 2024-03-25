Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

Türkiye’nin iade edilmeleri için girişimlerini sürdürdüğü Eylem Tok ve katil oğlu ile ilgili yeni iddialar gün yüzüne çıkmaya başladı. Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ilk etapta Mısır’a, ardından da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmiş ve fotoğraflar büyük ses getirmişti. Tok ve oğluyla ilgili ortaya atılan yeni iddia da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.