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Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

2024-03-25 13:00:12
Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

Türkiye’nin iade edilmeleri için girişimlerini sürdürdüğü Eylem Tok ve katil oğlu ile ilgili yeni iddialar gün yüzüne çıkmaya başladı. Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ilk etapta Mısır’a, ardından da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmiş ve fotoğraflar büyük ses getirmişti. Tok ve oğluyla ilgili ortaya atılan yeni iddia da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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#1
Foto - Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMLERİ EYLEM TOK’U PANİKLETTİ! Türkiye’nin resmî makamlar üzerinden başvurduğu kırmızı bülten talebi Eylem Tok’u panikletti. Daha önce ABD’de yıllık 100 bin dolarak ev kiralamaya çalıştığı haberleriyle gündeme gelen Tok’u iade edilme korkusu sardı.

#2
Foto - Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

OTEL YÖNETİMİNE SKANDAL TEKLİF Tok ve oğlunun Manhattan'da 5 yıldızlı bir otelde kalmak üzere avukatları olduğunu söyleyen bir ABD'li kişi vasıtasıyla otel yönetimine ulaştığı ve dikkat çeken bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

#3
Foto - Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

GENEL MÜDÜR ENGEL OLDU İsimlerinin otel müşteri listesinde yer almamasını isteyen Tok ve oğlunun bu teklifi kabul etmesi için otel yönetimine normal oda ücretinin yaklaşık 4 katı para ödemeyi teklif ettikleri ancak otel müdürünün bunu reddettiği iddia edildi.

#4
Foto - Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

İZİNİ KAYBETTİRME ÇABASI MI? Tok’un geçtiğimiz haftalarda daha yüksek bedelle ev kiraladığına dair haberlerin çıkmasına rağmen şimdi de kayıt olmadan otellerde kalmaya çalışma çabası sosyal medyada, “İade korkusu yüzünden izini kaybettirmeye çalışıyor” şeklinde yorumlandı. NE OLMUŞTU? Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

#5
Foto - Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI TALEP EDİLMİŞTİ Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.

#6
Foto - Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

BABA CİHANTİMUR'A ADLİ KONTROL TEDBİRİ Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

#7
Foto - Türkiye’nin girişimleri Eylem Tok’u panikletti! Yetkililere skandal teklif!

BABA CİHANTİMUR GAZETECİLERİ GÖRÜNCE POLİS MERKEZİNE GİRMEDEN KAÇTI Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi’ne geldi. Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü. Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı.

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