Türkiye'nin geri dönüşüm devrimi! Avrupa'ya iade çalımı
Türkiye'de uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında, ek maliyet olmadan ambalaj başına 1 TL teşvik dijital cüzdana aktarılıyor. Sistemin ilk 8 gününde 14 milyon atık geri dönüşüme kazandırıldı. Cam, plastik (PET) ve alüminyum içecek ambalajlarının doğaya atılmadan kaynağında ayrıştırılmasını hedefleyen sistem, daha ilk günlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 81 ilde kurulan yaklaşık 2 bin 500 depozito iade makinesiyle ambalajlar, doğrudan lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilerek yeni hammaddeye dönüştürülüyor.