Türkiye'nin geri dönüşüm devrimi! Avrupa'ya iade çalımı

"TEŞVİK" Mİ, "PEŞİN DEPOZİTO" MU? Dünyada depozito sistemlerinin geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. İsveç sistemi 1984'te, Almanya ise Pfand altyapısını 2003 yılında kurdu. Türkiye sisteme 2026 yılında dahil olarak zamanlama açısından geç kalmış görünse de bu durum teknolojik altyapıda "son nesil avantajı" sağladı. Peki hangi ülkede hangi sistem var? Avrupa’da "Rehin" Sistemi: Almanya, Hollanda veya İrlanda gibi ülkelerde bir içecek alırken, depozito bedelini kasada ürün fiyatına ek olarak peşin ödersiniz. Şişeyi iade ettiğinizde aslında ekstra bir kazanç sağlamaz sadece kendi rehin bıraktığınız paranızı geri alırsınız. Ayrıca Avrupa'nın çoğunda makine size kağıt bir fiş (kupon) verir ve bunu sadece o markette harcayabilirsiniz. Türkiye'de "Dijital Teşvik" Sistemi: Türkiye'deki modelde tüketiciye ilk etapta ek bir maliyet yüklenmiyor; ambalajı getirene doğrudan 1 TL teşvik ücreti veriliyor. Üstelik para kağıt fişle değil, doğrudan mobil uygulamadaki dijital cüzdana aktarılıyor. Vatandaş bu bakiye ile ATM'den nakit çekebiliyor, internetten alışveriş yapabiliyor veya başka birine transfer edebiliyor.