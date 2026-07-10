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Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! "Benden uzak tutuyorlar" diyerek herkesi ters köşe yaptı

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Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! “Benden uzak tutuyorlar” diyerek herkesi ters köşe yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine hediye ettiği özel işlemeli tabancalar gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, silahın Kanada polisi tarafından teslim alınarak ateşlenemez hale getirildiğini belirterek, "Kanadalıları temin ederim, silahları benden uzak tutuyorlar" dedi.

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Foto - Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! "Benden uzak tutuyorlar" diyerek herkesi ters köşe yaptı

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği isme özel işlemeli revolver tipi tabancalar konuşulmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basının sorularını yanıtlayan Kanada Başbakanı Mark Carney, hediye edilen tabancanın akıbetine dair ilginç detaylar paylaştı. Kanada Başbakanı Carney, hediye edilen tabancayı şahsen hiç görmediğini belirterek, silahın güvenlik prosedürleri gereği Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin (RCMP) denetiminde olduğunu doğruladı. Esprili bir dille durumu değerlendiren Carney, "Kanadalıları temin ederim, silahları benden uzak tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! "Benden uzak tutuyorlar" diyerek herkesi ters köşe yaptı

Hediyeden ilk olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bahsetmesi üzerine haberdar olduğunu belirten Carney, Kanada yetkililerinin silahı teslim aldığını öğrendiğinde beklentisinin dışında bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Hediye edilen silahın durumuyla ilgili bilgi veren Carney, RCMP'nin güvenlik protokolleri çerçevesinde tabancayı devre dışı bıraktığını, yani silahın artık canlı mermi ateşleme özelliğinin bulunmadığını açıkladı. Tabancanın akıbeti hakkında da konuşan Başbakan, şu ifadeleri kullandı: "Aklımdan geçen bir sonraki şey, bunun savaş müzesi veya Kanada Silahlı Kuvvetleri müzesi gibi bir yer için olduğuydu. İlginç bir hediye ve NATO ile, daha büyük resimle ilgili. Bunun için en uygun yeri bulacağız."

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Foto - Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! "Benden uzak tutuyorlar" diyerek herkesi ters köşe yaptı

Başbakan Carney ayrıca, Kanada'nın meşhur akçaağaç şurubu hediyesinin yanında tabancanın "yetersiz kaldığını" şakayla karışık ifade etti. Kanada Küresel İşler Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışından alınan tüm resmi hediyelerin Kanada yasaları, güvenlik gereklilikleri ve hükümet politikalarına harfiyen uygun olarak işleme alındığını vurguladı.

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