Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! “Benden uzak tutuyorlar” diyerek herkesi ters köşe yaptı

Hediyeden ilk olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bahsetmesi üzerine haberdar olduğunu belirten Carney, Kanada yetkililerinin silahı teslim aldığını öğrendiğinde beklentisinin dışında bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Hediye edilen silahın durumuyla ilgili bilgi veren Carney, RCMP'nin güvenlik protokolleri çerçevesinde tabancayı devre dışı bıraktığını, yani silahın artık canlı mermi ateşleme özelliğinin bulunmadığını açıkladı. Tabancanın akıbeti hakkında da konuşan Başbakan, şu ifadeleri kullandı: "Aklımdan geçen bir sonraki şey, bunun savaş müzesi veya Kanada Silahlı Kuvvetleri müzesi gibi bir yer için olduğuydu. İlginç bir hediye ve NATO ile, daha büyük resimle ilgili. Bunun için en uygun yeri bulacağız."