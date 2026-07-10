Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! “Benden uzak tutuyorlar” diyerek herkesi ters köşe yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ev sahipliği yaptığı 36. NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine hediye ettiği özel işlemeli tabancalar gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, silahın Kanada polisi tarafından teslim alınarak ateşlenemez hale getirildiğini belirterek, "Kanadalıları temin ederim, silahları benden uzak tutuyorlar" dedi.