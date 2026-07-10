400 milyar dolarlık projenin başını Türkiye çekecek: Ankara'daki zirve düşman ülkeyi perişan etti

Haydut devlet İsrail'in, Türkiye'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni F-35 ve Yunanistan provokasyonları üzerinden sabotaj planı boşa düşerken, Ankara'da açıklanan kritik karar işgalci güç için ekonomik ve jeopolitik darbe anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Şara'ya gönderdiği mektupla, Suriye'nin "teröre destek veren devlet" listesinden çıkarılması kararını resmen bildirmesi, Ortadoğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Trump, mektubunda Kongre'ye gerekli bildirimi yaptığını, 45 günlük yasal inceleme sürecinin ardından Suriye'nin yeniden inşasının önündeki engellerin kaldırılacağını belirterek, Amerikan şirketlerinin de Suriye'ye yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Yaklaşık yarım asırdır yürürlükte olan statünün kaldırılması yönündeki bu adım, yalnızca Şam açısından değil, bölgesel güç dengeleri bakımından da tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hafta başında, "Suriye'yi güvenli ve hayati bir bağlantı noktası, Doğu ile Batı arasında vazgeçilmez bir medeniyet ve ekonomi köprüsü olarak yeniden konumlandırmayı hedefliyoruz" vurgusunu yapmıştı.