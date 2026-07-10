Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren “M80” yöntemi çözüldü
Kapalıçarşı iddianamesinde, suçtan elde edilen paraların nasıl aklandığı deşifre edildi. Yasa dışı bahis gelirleri ATM, mobil bankacılık, QR kod, cebe havale ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırıldı, ardından dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü. Suç gelirlerinin takibi için örgüt içerisinde ayrı bir muhasebe sistemi kuruldu, sisteme giren paralar, 'M80' koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildi.