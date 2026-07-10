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Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren "M80" yöntemi çözüldü

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Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren “M80” yöntemi çözüldü

Kapalıçarşı iddianamesinde, suçtan elde edilen paraların nasıl aklandığı deşifre edildi. Yasa dışı bahis gelirleri ATM, mobil bankacılık, QR kod, cebe havale ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırıldı, ardından dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü. Suç gelirlerinin takibi için örgüt içerisinde ayrı bir muhasebe sistemi kuruldu, sisteme giren paralar, 'M80' koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildi.

#1
Foto - Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren "M80" yöntemi çözüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kapalıçarşı İddianamesi' tamamlandı. 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede 100 milyar TL'yi aşan 'M80' kodlu kara para aklama sistemi deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve kamuoyunda 'Kapalıçarşı İddianamesi' olarak bilinen soruşturma tamamlandı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, e-pin işlemleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulduğu değerlendirilen çok katmanlı aklama sistemi MASAK raporları ve savcılığın çalışmasıyla deşifre edildi.

#2
Foto - Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren "M80" yöntemi çözüldü

Bin 548 sayfalık iddianamede 504 şüpheli yer aldı. İddianamede soruşturmanın İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Forex dolandırıcılığı dosyasında, Türker Ak liderliğinde ve Murat Dönmezoğlu yöneticiliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapıya ilişkin MASAK raporları üzerine derinleştirildiği belirtildi. İddianamede örgütün para karşılığı çok sayıda kişi adına Kapalıçarşı'da paravan şirket kurdurduğu ve şirketlerin görünürde ticari faaliyet yürütüyormuş gibi finansal sisteme entegre edildiği değerlendirildi.

#3
Foto - Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren "M80" yöntemi çözüldü

Bu şirketler adına bankalarda hesaplar açıldığı, ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde hesaplar oluşturulduğu, POS ve sanal POS altyapılarının kullanıldığı, yüksek hacimli para hareketlerinin sahte ticari işlem ve fatura düzenekleriyle yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı ifade edildi. Soruşturmada sisteme dahil olan Kapalıçarşı'daki döviz büroları ve kuyumcuların suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol oynadığı değerlendirildi. Örgütün 'M80' sistemi üzerinden kurduğu kara para aklama yöntemi böyle çözüldü.

#4
Foto - Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren "M80" yöntemi çözüldü

Mağdurlar, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildi. Para çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, komisyon veya işlem ücreti gibi ek ödemeler talep edildiği belirtildi. Bazı mağdurların ise kaldıraçlı işlemlerle zarar ettirilerek ana paralarını kaybettikleri kaydedildi. İddianamede yasa dışı bahis gelirlerinin çoğu zaman ATM, mobil bankacılık ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırıldığı; nakit, altına veya kriptoya dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

#5
Foto - Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren "M80" yöntemi çözüldü

İddianamede ödeme kuruluşlarının suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi ve katmanlaştırılmasındaki rolüne de geniş yer verildi. Param, PEP, Klon, Föy/Mypayz ve diğer ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketlerin incelendiği; bu yapılar aracılığıyla yoğun para trafiği oluşturulduğu değerlendirildi. Suç gelirlerinin bir kısmının USDT gibi stabil kripto varlıklara dönüştürülerek ve yurt dışı bağlantılı hesaplara transfer edildiği değerlendirildi. İddianamede, sisteme giren paraların, 100 milyar TL'lik işlem hacmini aşan 'M80' koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildiği, her bir tutarın ilgili kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandığı değerlendirildi.

#6
Foto - Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren "M80" yöntemi çözüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde eskiden verilen takipsizlik kararlarını kaldırmış, dosyayı raftan indirmişti. Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan vurgunla ilgili iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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