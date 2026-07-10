Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren “M80” yöntemi çözüldü

İddianamede ödeme kuruluşlarının suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi ve katmanlaştırılmasındaki rolüne de geniş yer verildi. Param, PEP, Klon, Föy/Mypayz ve diğer ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketlerin incelendiği; bu yapılar aracılığıyla yoğun para trafiği oluşturulduğu değerlendirildi. Suç gelirlerinin bir kısmının USDT gibi stabil kripto varlıklara dönüştürülerek ve yurt dışı bağlantılı hesaplara transfer edildiği değerlendirildi. İddianamede, sisteme giren paraların, 100 milyar TL'lik işlem hacmini aşan 'M80' koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildiği, her bir tutarın ilgili kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandığı değerlendirildi.